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Президент США Дональд Трамп не первый раз грозит Североатлантическому альянсу резкими решениями в случае невыполнения договоренностей по финансированию НАТО. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, преподаватель Балтийской международной академии, доктор исторических наук Карлис Даукштс.

По словам эксперта, Трамп использует давно привычный для себя прием.

"У Трампа семь пятниц на неделе. Он пользуется обкатанным приемом: cначала делает очень громкие и жесткие заявления, а потом тихо шуршит к какому-то компромиссу. Таким образом он создает неуверенность в позициях и переговорных процессах у своих противников. У него есть две цели: внешнеполитическая и внутриполитическая. Трамп стремится выполнить предвыборное обещание перед американцами. Но я же вижу и еще одну. Весь этот процесс, который сейчас идет в Брюсселе между Трампом и главами НАТО, сопровождается 16 числом - когда встретятся Трамп и Путин. Думаю, все это делается, чтобы за столом переговоров можно было использовать какие-то угрозы или договоренности", - заявил Даукштс.

По словам эксперта, на первом месте у стран НАТО, которые тратят на военные расходы меньше 2% от ВВП, стоит экономическая ситуация внутри государств.

"Я думаю, что у этих стран на первом месте стоит не внутренний интерес, а скорее всего, экономическая ситуация. У Германии до сих пор внешняя политика, особенно в плане НАТО, была внутриполитическим вопросом, которым никогда не хотели заниматься. На сегодняшний день сильная антигитлеровская риторика у Трампа обеспокоила очень многих в Германии, поэтому здесь еще будет много вопросов", - сказал политолог.

Ранее Трамп заявил, что на саммите НАТО ему удалось добиться "огромного прогресса" в вопросе об увеличении оборонных расходов других стран альянса.

На импровизированной пресс-конференции он сказал, что "очень, очень доволен", так как остальные страны НАТО обязались увеличить оборонные расходы до "небывалого уровня".

Трамп отказался подтвердить прозвучавшую ранее информацию о том, будто он пригрозил, что США выйдут из альянса, если союзники незамедлительно не увеличат свои расходы на оборону.