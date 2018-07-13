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Если в латвийских водоемах будет продолжаться распространение сине-зеленых водорослей, это может привести к экологической катастрофе. Об этом в эфире программы "Разворот" на радио Baltkom рассказал президент "Клуба защиты окружающей среды" Арвидс Улме.

Он отметил, что жителям вскоре вновь могут запретить купаться в местах распространения водорослей.

"Я думаю, что как только начнутся теплые дни, [в местах распространения водорослей – прим.ред.] опять будет запрещено купаться. Эти водоросли токсичны, и причина этому – общее загрязнение Балтийского моря. Это очень опасно, поскольку некоторые водоросли настолько токсичны, что по своему составу в 100 раз превышают токсичность цианистого калия. Но дело даже не в том, что в водоемах с этими водорослями нельзя купаться; дело в том, что они отравляют рыбу, в которой в результате распространение водорослей также могут скапливаться токсины. Если распространение этих водорослей будет продолжаться, это может привести к экологической катастрофе", - рассказал Улме.

Напомним, как уже писал Mixnews, ранее Рижское самоуправление призывало не купаться на пляжах в Даугавгриве и Вецаки из-за распространения сине-зеленых водорослей. Однако, после повторных замеров качества воды, Инспекция здравоохранения не констатировала в Даугавгриве и Вецаки массового размножения сине-зеленых водорослей, поэтому Рижская дума отменила ограничения на купание в этих местах.

Добавим, вероятность появления сине-зеленых водорослей в водоемах ежегодно увеличивается в июле-августе. Распознать сине-зеленые водоросли можно и невооруженным взглядом. Многие цветущие сине-зеленые водоросли в процессе жизнедеятельности или разложения выделяют ядовитые вещества – цианотоксины.

Отравиться сине-зелеными водорослями можно только при проглатывании их вместе с водой. Яд не проникает через кожу, но у людей с чувствительной кожей при контакте с водой, которая содержит большое количество цианобактерий, может возникнуть сыпь, жжение в глазах и насморк.

Поэтому во избежание отравления не следует купаться в воде, где есть сине-зеленые водоросли, а также нельзя использовать эту воду как питьевую, для приготовления пищи или как воду для бани.

Токсины сине-зеленых водорослей не распадаются даже при кипении воды. Содержащую водоросли воду также нельзя использовать для полива растений.