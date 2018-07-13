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На международных форумах языку жестов и телодвижений политиков придается особое внимание. Порой язык жестов играет ключевую роль в формировании политической риторики.

В ходе своего визита в Брюссель Дональд Трамп, проходя мимо участвовавших в саммите НАТО лидеров стран-членов Североатлантического альянса, похлопал по плечу президента Латвии Раймонда Вейониса.

На это обратил внимание латвийский журналист, редактор новостей радио SWH GOLD Янис Терешко, который в соцсетях Twitter и Facebook опубликовал соответствующие заметки. При этом, истолковал такой жест журналист исключительно как позитивный момент, мол, Латвия справляется со своими обязательствами перед НАТО на "отлично", выделяя на оборону 2% от ВВП, и этот факт не остался без внимания основного партнера и союзника по НАТО США.

Видео с этими кадрами было опубликовано журналистом немецкого издания "Шпигель" (spiegel.de).

"Трамп Вейониса успокоительно похлопал по локтю. Вот, что значат 2% от ВВП", - написал Янис Терешко в Twitter, а затем, опубликовав фото в Facebook, добавил, что по всей видимости Вейонису это понравилось.

Tramps Vējonim čomiski uzsit pa elkoni. Lūk, ko nozīmē 2% https://t.co/lYzIGCGKnd pic.twitter.com/OAlyDINHY9 — Jānis Tereško (@JanisTeresko) July 12, 2018

Между тем, пользователи соцсети неоднозначно восприняли такой жест Трампа в адрес латвийского лидера. Кто-то посчитал, что таким образом глава США "расчищал" себе дорогу.

"Выглядит, что Трамп его отодвинул в сторону, чтобы не мешал. Пойди прочь, когда я здесь иду", - иронизируют пользователи.

Еще один комментатор указал на неловкую ситуацию, когда, после Вейониса, Трам фактически проигнорировал главу Литвы Далю Грибаускайте.

"Если посмотреть видео, то можно увидеть, как он после этого пожал руку министру иностранных дел Литвы, а Грибаускайте пошла по неправильной траектории и стремительно увернулась, чтобы избежать потенциально неудобную ситуацию, когда женщина была фактически проигнорирована Трампом", - пишет пользователь под ником "Зимний еж".

Напомним, Дональд Трамп уже давно высказывает недовольство европейскими союзниками. Любовь американского президента к картинным жестам и громким заявлениям нравится его избирателям, но пугает всех остальных. Вот и на этот раз его жесты, взгляды и повадки стали объектами детального анализа.

Как пишет издание Global News, язык жестов президента США Дональда Трампа во время проходящего в Брюсселе саммита НАТО говорит о том, что его отношения с ключевыми союзниками не совсем дружелюбны.

Трамп начал первый день саммита с напряженного завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором он читал лекцию о расходах на оборону членов и жаловался на сделку с Россией по проекту «Северный поток-2».

Скрестив руки на груди, Трамп жестом указал на Столтенберга и неоднократно прерывал генсека НАТО, когда тот с ним спорил. Их последующие встречи в штаб-квартире НАТО были официальными и менее напряженными, они дважды пожимали руки и общались перед журналистами. Однако эти моменты были более поверхностны в отличие от общения Столтенберга с другими лидерами.

В моменты, которые попали на камеру, Трамп часто отделялся от большинства своих коллег, особенно от тех, с кем у него были разногласия, таких как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Когда лидеры вышли из штаб-квартиры для памятной фотографии, Трамп задержался для беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Ранее стало известно, что Трамп добился увеличения расходов НАТО на оборону.