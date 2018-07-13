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Президент США Дональд Трамп использует свой классический способ проведения политики: обругать и загнать в тупик. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал специалист по общественным отношениям, публицист Марцис Бендикс.

Эксперт считает, что все страны НАТО должны оплачивать свою безопасность.

"Это его типичный способ ведения переговоров. Он обругал своих партнеров, загнал их в тупик и вынудил пообещать делать то, что они должны были делать в течение последних 20 лет. И если это получится, то Трамп - молодец. В этом случае, немцы и все остальные слизняки начнут оплачивать свою безопасность. Это улучшит ситуацию, поскольку угрозы и блеф России усиливаются тем фактом, что Германия фактически беззащитна", - отметил специалист.

По его прогнозу Латвия должна будет выделять на оборону больше нынешних 2% ВВП.

"Это просто неизбежно в данной геополитической ситуации. ВВП повысится как минимум на 10% больше, чем сейчас. А последствием для нашей страны станет усиление безопасности", - заявил Марцис Бендикс.

Как сообщалось, Трамп в четверг заявил, что на саммите НАТО ему удалось добиться "огромного прогресса" в вопросе об увеличении оборонных расходов других стран альянса.

Он сказал журналистам, что "очень, очень доволен", так как остальные страны НАТО обязались увеличить оборонные расходы до "небывалого уровня".