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Большинство латвийцев при покупке продуктов руководствуется ценой, рассказала в интервью радио Baltkom руководитель Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце.

По ее словам, жители Латвии готовы покупать эко-продукты, но их останавливает цена.

"К сожалению, средний класс в Латвии не зарабатывает столько, чтобы не смотреть на цену продуктов. Согласно опросам, потребители выбирают мясные продукты по цене. И это точно не эко-продукты. Но в Латвии есть производители такого мяса. И спрос у них превышает предложение. Думаю, это наше будущее. Производить эко-мясо в Латвии пока достаточно сложно, так как у нас нет эко-кормов. Но появляются желающие занять эту нишу", - рассказала она.

В июне по сравнению с маем прирост потребительских цен в Латвии составил 0,6%, годовая инфляция - 2,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Наибольшее влияние на изменения цен в июне по сравнению с маем оказал рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом и жильем, на алкогольные напитки и табачные изделия, на отдых и культуру, а также снижение цен на одежду и обувь.

В течение месяца продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,2%. Основное влияние на средний уровень цен в этой группе оказало сезонное подорожание картофеля. Также дороже стало мясо птицы (+3,1%), сыр (+5,6%), шоколад (+4%) и кондитерские изделия (+1,7%). В свою очередь подешевели свежие овощи (-5%), свежие фрукты (-3,3%), свежая и охлажденная рыба (-10,2%), сливочное масло (-6%).

Цены алкогольных напитков и табачных изделий в течение месяца выросли на 1,2%.

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