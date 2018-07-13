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В пятницу, 13 июля, после 15 часов на Ригу обрушился ливень, в центре столицы прошел град. На улицах мгновенно образовались большие лужи, некоторые места оказались сильно подтоплены.

Как стало известно Mixnews, некоторые предприниматели жалуются на затопленные подсобные помещения и рабочие цеха. Комментаторы сообщают об огромных лужах на Бривибас, где в ходе ремонта еще не сделаны водостоки.

Синоптики предупреждали сегодня о жаркой и влажной погоде с образованием грозовых туч и интенсивными ливнями. Температура воздуха в пятницу от +21 до +28 градусов, жарче будет в Видземе, в Риге воздух прогреется до +27 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря понизилось до 758-760 мм ртутного столба.

Как информировала представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Азуна-Озола, на затопленные участки улиц города направлена техника для откачки воды.

Техника направлена в Болдераю, Чиекуркалнс, на Тейку и в Вецмигравис.

Жители Риги могут сообщать о затопленных улицах по бесплатному телефону 80003600.

Пользователи соцсетей стали публиковать фото и видео, свидетельствующих об интерсивных осадках. Некоторые из них шутят, мол, дождь прошел, пора требовать компенсацию.

Lietus gāziens Rīgā jau reāli sāk vilkt uz plūdu kompensāciju pusi. pic.twitter.com/roFnYeASiZ — Arnis Krauze (@arniskrauze) 13 июля 2018 г.

Nē nē. Nebrauciet pa Lāčplēša ielu tagad. Elle pic.twitter.com/dVaGX5T5v1 — daceankipane (@Dacean) 13 июля 2018 г.