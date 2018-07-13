Потоп! На Ригу обрушились грозовые ливни с градом (15)

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Эксклюзив | 13 июля 2018 года, 15:28

В пятницу, 13 июля, после 15 часов на Ригу обрушился ливень, в центре столицы прошел град. На улицах мгновенно образовались большие лужи, некоторые места оказались сильно подтоплены.

Как стало известно Mixnews, некоторые предприниматели жалуются на затопленные подсобные помещения и рабочие цеха. Комментаторы сообщают об огромных лужах на Бривибас, где в ходе ремонта еще не сделаны водостоки.

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Синоптики предупреждали сегодня о жаркой и влажной погоде с образованием грозовых туч и интенсивными ливнями. Температура воздуха в пятницу от +21 до +28 градусов, жарче будет в Видземе, в Риге воздух прогреется до +27 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет область низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря понизилось до 758-760 мм ртутного столба.

Как информировала представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Азуна-Озола, на затопленные участки улиц города направлена техника для откачки воды.

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Техника направлена в Болдераю, Чиекуркалнс, на Тейку и в Вецмигравис.

Жители Риги могут сообщать о затопленных улицах по бесплатному телефону 80003600.

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Пользователи соцсетей стали публиковать фото и видео, свидетельствующих об интерсивных осадках. Некоторые из них шутят, мол, дождь прошел, пора требовать компенсацию.

The most rain I have seen in Riga! #lietus #riga #wet

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Комментарии 15
Патриот 2 часа назад
А мне пофигу , чем больше льёт тем больше яблок!
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ЧП,летом пошёл дождь2 часа назад
Ни чего удивительного,у нас ведь важнее распилить несколько сотен тысяч евро и понатыкать в городе не нужные велодорожки,по которым 8,5 месяцев в году вообще ни кто не ездиит,чем сделать нормальные ливнёвки и прочие стоки.
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Latviešu Patriots2 часа назад
Es lepojos, ka esmu gejs un es esmu zem lietussarga.100% latviešu pederasts ,piekrītu un atbalstu
7
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