Эксклюзив |

Президенту Латвии Раймонду Вейонису надо "выпрямиться" и проявить свою индивидуальность, а не принимать политизированные решения. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал публицист, поэт и переводчик Виктор Авотиньш, комментируя провозглашенные главой государства поправки о запрете на русский язык в частных вузах.

"Президент объявил поправки — я считаю, что он совершил глупость. Этого нельзя было допустить. Экспорт образования мог бы стать выгодным для Латвии. А это предвзятое, политизированное отношение к русскому языку. И с учетом того, что мы не может остановить эмиграцию, нам выгодно, чтобы к нам приезжали узбеки, белорусы, украинцы и русские получали тут образование, уезжали нашими друзьями. А мы проявляем к ним свинство, отторгаем их", - говорит Авотиньш.

По словам публициста, Вейонису следовало бы проявить свою индивидуальность.

"Президенту надо выпрямиться. Я бы хотел, чтобы он не был так зависим ни от своей партии, ни от русской мамы. Чтобы он имел свое "я". Очевидно, он хочет на второй срок, думает о карьере. Если СЗК возглавит коалицию, у него будет шанс. Это и влияет на риторику. Но доверие к нему упало. Его упрекают за речь на Празднике песни. И правильно. Это отсутствие стати. В таких случаях надо быть более собранным, без пауз несуразных, не читать по бумажке. Но у нас президента выбирает Сейм, а не люди", - отметил Авотиньш.

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке.

Не провозглашать эти поправки просили президента оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации.

Поправки были приняты Сеймом 21 июня.