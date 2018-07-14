Публицист: Вейонис показал предвзятое отношение к русскому языку (22)

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Эксклюзив | 14 июля 2018 года, 10:03

Президенту Латвии Раймонду Вейонису надо "выпрямиться" и проявить свою индивидуальность, а не принимать политизированные решения. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал публицист, поэт и переводчик Виктор Авотиньш, комментируя провозглашенные главой государства поправки о запрете на русский язык в частных вузах.

"Президент объявил поправки — я считаю, что он совершил глупость. Этого нельзя было допустить. Экспорт образования мог бы стать выгодным для Латвии. А это предвзятое, политизированное отношение к русскому языку. И с учетом того, что мы не может остановить эмиграцию, нам выгодно, чтобы к нам приезжали узбеки, белорусы, украинцы и русские получали тут образование, уезжали нашими друзьями. А мы проявляем к ним свинство, отторгаем их", - говорит Авотиньш.

По словам публициста, Вейонису следовало бы проявить свою индивидуальность.

"Президенту надо выпрямиться. Я бы хотел, чтобы он не был так зависим ни от своей партии, ни от русской мамы. Чтобы он имел свое "я". Очевидно, он хочет на второй срок, думает о карьере. Если СЗК возглавит коалицию, у него будет шанс. Это и влияет на риторику. Но доверие к нему упало. Его упрекают за речь на Празднике песни. И правильно. Это отсутствие стати. В таких случаях надо быть более собранным, без пауз несуразных, не читать по бумажке. Но у нас президента выбирает Сейм, а не люди", - отметил Авотиньш.

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке.

Не провозглашать эти поправки просили президента оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации.

Поправки были приняты Сеймом 21 июня.

Комментарии 22
12345641 минуту назад
Я уже не раз про это писал,напишу ещё раз! Вся эта реформа,способствует только тому,что Латвию теперь ещё больше людей будет покидать! Далеко не каждый,подпишется на то,что-бы из его ребёнка,сделали озлобленного нациста,презирающего собственных родителей,и не уважающего собственных предков! Помяните моё слово,лет через 5-10 максимум,Латвия потеряет,как минимум половину населения! И тогда посмотрим,как местные нацисты,русофобы,будут этому радоваться!
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Светлана18 минут назад
Президент-то у нас так-то умный, пока молчит....а откроет рот - дурак дураком.
А поскольку он имеет функцию говорящей головы, стало быть, не соответствует он занимаемой должности! Голова говорить не умеет! только жрать...
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)))27 минут назад
Не обращайте на этого нациста внимания,слишком много чести,пускай радуется пока может,что ему ещё остаётся? Латвию и так каждый день покидает 59 человек,будет теперь 159 человек покидать,правительство всё для этого прекрасно делает?))
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