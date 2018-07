Эксклюзив |

Журналисты пытаются выставить российского певца и композитора Юрия Лозу как человека, несущего чепуху. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал сам музыкант.

"Все слова вырывают из контекста. Последнее время меня позиционируют как говоруна, а не певца. Так надо журналистам. Они пытаются выставить меня человеком, несущим чепуху. Журналисты любят пользоваться приемом "тизер". Подают часть информации, как ее целое. Я говорю фразу, в которой аргументирую каждое слово, а непорядочные журналисты, оставляют нужную им часть. Например, я высказался в интервью про гитаристов. Были те, кто всегда играл плохо, как Кит Ричардс, а были те, кто всегда играл хорошо, как Ричи Блэкмор. В итоге вышел материал под заголовком "Мысли великих: Кит Ричардс всегда играл плохо". После этого началась критика – мол, где Ричардс, а где я. Хотя меня подставили", - рассказал музыкант.

Он также прокомментировал повышенный интерес к американской рок-группе The Doors, которая планирует в этом году переиздать свой 50-летний альбом Waiting For The Sun.

"Все говорят только об удачных песнях The Doors. Я знаю их творчество наизусть. А у них много безликих блюзов. Единственный альбом, который можно слушать целиком – это Strange Days, с моей точки зрения. Все остальные притянуты за уши, только пару хороших песен. Но такого наплевательского отношения к зрителю, как у The Doors, нет ни у кого. Джим Моррисон позволял себе пьяным в говно валяться на сцене. Это ведь как надо не уважать своих слушателей. Поэтому такие люди для меня никогда не были кумирами. Даже кружка пива недопустима, потому что музыкант будет играть хуже, чем умеет. У меня сухой закон в зале. Каким бы ты не был гениальным, это пренебрежение к поклонникам", - заключил Лоза.

Фото: facebook.com/Юрий Лоза