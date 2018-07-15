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Крым принадлежит людям, проживающим там, и они сами могут решать, к какой стране присоединиться. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский певец и композитор Юрий Лоза.

По словам музыканта, нельзя говорить о Крыме, не учитывая населения этой территории.

"Тех, кто там живет. Я всегда говорю: "Ребят, подождите секундочку, ну там же люди". Когда вы объясняете что-то про Крым, вы, как правило, не учитываете людей, кто там живет. Чьи вот эти горы? Чьи эти поля, реки? Но население оттуда не убрать. Мы не можем судить о территории, не учитывая конкретных людей", - заявил Лоза.

Сам певец часто ездит в Крым и общается с местными жителями.

"Я там был неоднократно, там могила моих предков. Там живет мой брат и мой племянник. Я туда езжу, ездил в украинские времена, ездил в эти времена. Сидел в этом дворике в Крыму, разговаривал с мужиками - они считают себя крымчанами. Всегда считали себя крымчанами", - отметил он.

Музыкант считает, что на протяжении 23 лет власти не учитывали крымчан. По его словам, население Крыма имеет право выбирать - жить в России или нет.

"Когда моя теща и мой тесть были живы, они голосовали за отделение Крыма от России и его принадлежность к Украине. Я сказал, что это их дело. Когда они потом кричали, что сделали ошибку, я сказал: вы сами думали вам будет лучше в Украине. Я вижу, что там произошло за 23 года, никто это население не учитывал. Власти считали, что там живут ненужные элементы. Давайте рассматривать Крым в совокупности с населением и будем спрашивать, чего они хотят. Тогда они проголосовали так, сейчас проголосовали по-другому. Хорошо, давайте будем уважать их выбор. Хотят жить в России? Значит пусть будет так. Не понравится? Крымчане точно также имеют право отделиться и присоединиться к той же Латвии, допустим",- рассказал Юрий Лоза.

Напомним, присоединение Крыма к РФ в 2014 году не получило международного признания. В документах ООН и законодательстве Украины заявленная Россией территория республики рассматривается как временно оккупированная российскими вооружёнными силами Автономная Республика Крым.

Фото: facebook.com/Юрий Лоза