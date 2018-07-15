Юрий Лоза на Baltkom: Крым принадлежит живущим там людям (16)

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Эксклюзив | 15 июля 2018 года, 16:35

Крым принадлежит людям, проживающим там, и они сами могут решать, к какой стране присоединиться. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский певец и композитор Юрий Лоза.

По словам музыканта, нельзя говорить о Крыме, не учитывая населения этой территории.

"Тех, кто там живет. Я всегда говорю: "Ребят, подождите секундочку, ну там же люди". Когда вы объясняете что-то про Крым, вы, как правило, не учитываете людей, кто там живет. Чьи вот эти горы? Чьи эти поля, реки? Но население оттуда не убрать. Мы не можем судить о территории, не учитывая конкретных людей", - заявил Лоза.

Сам певец часто ездит в Крым и общается с местными жителями.

"Я там был неоднократно, там могила моих предков. Там живет мой брат и мой племянник. Я туда езжу, ездил в украинские времена, ездил в эти времена. Сидел в этом дворике в Крыму, разговаривал с мужиками - они считают себя крымчанами. Всегда считали себя крымчанами", - отметил он.

Музыкант считает, что на протяжении 23 лет власти не учитывали крымчан. По его словам, население Крыма имеет право выбирать - жить в России или нет.

"Когда моя теща и мой тесть были живы, они голосовали за отделение Крыма от России и его принадлежность к Украине. Я сказал, что это их дело. Когда они потом кричали, что сделали ошибку, я сказал: вы сами думали вам будет лучше в Украине. Я вижу, что там произошло за 23 года, никто это население не учитывал. Власти считали, что там живут ненужные элементы. Давайте рассматривать Крым в совокупности с населением и будем спрашивать, чего они хотят. Тогда они проголосовали так, сейчас проголосовали по-другому. Хорошо, давайте будем уважать их выбор. Хотят жить в России? Значит пусть будет так. Не понравится? Крымчане точно также имеют право отделиться и присоединиться к той же Латвии, допустим",- рассказал Юрий Лоза.

Напомним, присоединение Крыма к РФ в 2014 году не получило международного признания. В документах ООН и законодательстве Украины заявленная Россией территория республики рассматривается как временно оккупированная российскими вооружёнными силами Автономная Республика Крым.

Фото: facebook.com/Юрий Лоза

Комментарии 16
Патриот 1 час назад
А что ? Есть другие варианты!? Ясный пень что Крым всегда был русским, весь мир об этом знает кроме пидараса Порошенко! Застрелят его в лучшем случае в худшем пропадёт безвести!!!!!!!!! Президент мира херов! Фуй чмо позорное!!!!!???
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1234561 час назад
Не кто не спорит,но латыши своими же методами,как они его сохранить хотят,его уничтожают! Не один язык,не возможно сохранить,за счёт геноцида другого языка! Это способствует только,уничтожению!
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1234561 час назад
А на счёт того что Латвия принадлежит латышам,эти лозунги,лучше писать на твиттере,там это оценят,Латвия не когда не принадлежала,и не будет принадлежать только Латышам,хотят они этого,или нет! Латвия принадлежит всем тем,кто родился на этой земле,и живёт тут поколениями,кто после войны на ровне со всеми отстраивал эту страну!
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