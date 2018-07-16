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В Латвии достаточно большой выбор партий, за которые латвийцы предстоящей осенью могут отдать свои голоса, так считает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. В соцсети Facebook политик решил нестандартно подойти к вопросу и описал предложения партий, сравнив их с кулинарными блюдами.

"Только не говорите, что не за кого голосовать! Предложение этого политического сезона сияет всеми красками радуги. В нем есть и пряная "Московская", а также адаптированная европейская версия - "Столичная". Можно найти как бекон с зеленым лучком, так и серый горох в латышских традициях, как новый брюссельский рецепт, так и по несколько раз подогретый суп, который, как известно, вкуснее всего. Особым гурманам предложены канапе, а всеядные будут наслаждаться маринованными огурцами в шоколаде, и после этого вновь будут удивляться нарушениям работы кишечника. Как обычно, в ассортименте будут диетические котлеты и необходимые коричневые таблетки для улучшения пищеварения», - указал Ринкевич.

Также политик описал и развлекательную часть мероприятия.

"После полит-гастрономического осмотра обратим внимание на программу варьете. И здесь будет на что посмотреть. У нас есть все - очищающая добродетель и надменный камень преткновения, на ринге сумо честные люди сражаются с еще более честными. Непреодолимые и очаровательные мошенники предлагают головоломки и рулетку . Есмть также факиры, те, кто пожирают огонь, жонглёры и клоуны. Все подготовлено , чтобы вечеринка началась и была неповторимой", - пишет Ринкевич.

При этом, главное, чтобы от всего этого разнообразия, у политически активных граждан не наступило разочарования после выборов.

"Это все во имя будущего. Единственное, надо предупредить, что во всем надо соблюдать умеренность, чтобы 7 октября традиционное политическо-моральное похмелье не обернулось в основательную геополитическую интоксикацию!, - предупреждает Ринкевич.

Напомним, выборы в Сейм Латвии тринадцатого созыва состоятся 6 октября 2018 года. Всего будет избрано сто депутатов.

фото flickr.com