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11 июля на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте" выступит Горан Брегович и его оркестр.

Горан Брегович – музыкант мировой величины, композитор и исполнитель, родом из бывшей Югославии. Широкой публике он больше известен как автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы. Музыка Бреговича – это сочетание зажигательных балканских и цыганских мотивов со звучанием духовых музыкальных инструментов, щедро “приправленная” современными басами и битами. Благодаря своему таланту, харизме и артистичности, Брегович привлекает слушателей со всего мира, - играя и ведя себя на сцене как бы небрежно, он демонстрирует публике неописуемую магию своей музыки, которая вызывает ассоциации с цыганским этносом, балканскими традициями и заставляет танцевать всех слушателей от мала до велика, вне зависимости от возраста, статуса и национальности.

График концертов Горана Бреговича расписан на годы вперед. В Латвии исполнитель – редкий гость. Однако, четыре года назад он уже выступал на 10-летнем юбилее фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте", вызвав овации и завоевав любовь юрмальских зрителей. Выступление Бреговича на сцене концертного зала Дзинтари в рамках фестиваля Инессы Галанте в этом году доставит особую радость поклонникам творчества музыканта. Эмоциональное выступление Бреговича не оставит равнодушным ни одного слушателя, и эти положительные эмоции будут еще долго напоминать посетителям концерта о лете 2018 года в Юрмале.

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