АНОНС: на радио Baltkom - российский режиссер Виталий Манский (4)
Эксклюзив | 16 июля 2018 года, 11:02
Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - российский режиссер документального кино, продюсер, а также президент международного фестиваля документального кино "Артдокфест" Виталий Манский.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Тоже мне, оракул! Небось искончался, когда стоял в тени Путина, а сейчас провидствует, понимаешь! Фильмы снимает.. исстрадался весь за Русь-Матушку львовянин.. Путина Шварцевским драконом кличет.. к молодёжи обращается.. да тьфу на них всех!
Где Российский?