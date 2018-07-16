Эксклюзив |

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - российский режиссер документального кино, продюсер, а также президент международного фестиваля документального кино "Артдокфест" Виталий Манский.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.