АНОНС: на радио Baltkom - российский режиссер Виталий Манский (4)

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Эксклюзив | 16 июля 2018 года, 11:02

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - российский режиссер документального кино, продюсер, а также президент международного фестиваля документального кино "Артдокфест" Виталий Манский.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 4
НАДЕЖДА3 часа назад
Да кому нужны все эти люди, делающие себе карьеру на личностях.
Тоже мне, оракул! Небось искончался, когда стоял в тени Путина, а сейчас провидствует, понимаешь! Фильмы снимает.. исстрадался весь за Русь-Матушку львовянин.. Путина Шварцевским драконом кличет.. к молодёжи обращается.. да тьфу на них всех!
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...3 часа назад
Хохол, потусовавшись в СССР, сбежал в Латвию.
Где Российский?
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ёклмн2 часа назад
Надысь навроде манскисом назывался...,а тут --- ха...,и опять манский...:) Непонятки какие то ...
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