Эксклюзив |

Мix Media Group приглашает на серию субботних танцевальных вечеринок "Mix On The Water".

21 июля с 19 часов мы предлагаем просто танцевать до упаду на самой необычной танцплощадке в городе - на верхней палубе прогулочного корабля Rīgas Pērlе! И неважно как вы танцуете, усидеть на месте под зажигательные треки диджеев MIX FM 102.7 будет просто невозможно, потому что это вечеринка "Mix Dance"!!!

Свежий воздух, изумительно красивый закат на фоне Старого города, закуски и напитки от ресторана Rīgas Pērlе, а также танцы на протяжении всего трехчасового круиза по Даугаве!

Используйте прогулку на корабле Rīgas Pērlе, чтобы отпраздновать день рождения или отметить годовщину важного события.

Билетов не так много - всего кораблик вмещает 150 пассажиров. При том билеты по неприлично низким ценам: 7 и 9 евро (за трехчасовой круиз!) можно приобрести в Bilešu Serviss...

Или выиграть в конкурсе "MIX DANCE" на нашей страничке в фейсбуке. Проходите по ссылке, делайте Like & Share, ждите итогов розыгрыша в эфире MIX FM 102,7.

Пригласительные на Дискотеку Radio MIX FM 102,7 можно выиграть и в утреннем эфире "Рассвет-Шоу". Звоните на конкурс по телефонам 67-22-1027 и 67-33-1027.

Ждем вас 21 июля. Вход с 18:30. Круиз начнется с 19:00 и закончится в 22:00. И еще целый час Дискотека Radio MIX FM 102,7 будет продолжаться на берегу!

Дополнительная информация:

на портале www.MixNews.lv, facebook @MixMediaGroupLv

на сайте www.RigasPerle.lv facebook @RigasPerle