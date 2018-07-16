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Выполнение обязательств по выделению 4% от ВВП на здравоохранение является не менее важным, чем расходы на оборону и НАТО, считает председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис. Так он в интервью радио Baltkom прокомментировал возможность повышения оборонного бюджета до 4% от ВВП.

"Давайте будем соблюдать правила игры. Для участия в НАТО необходимо направлять на оборону 2% от ВВП. И коль в этом клубе существует такое правило, то оно должно выполняться. Но не надо забывать, что не менее важным являются как минимум 4% и для здравоохранения. Мы сейчас фактически угасаем. В прошлом году Латвия находилась на третьем месте по уменьшению численности населения в ЕС. Зачем нам оборона, если мы сами себя постепенно направляем на вымирание? Это нонсенс", - говорит Керис.

По его словам, правительство может правильно перераспределить деньги, если действительно хочет.

"Правительство должно научиться перераспределять налоги таким образом, чтобы здравоохранение в 2020 году получало 4% от ВВП, как это предусмотрено в законе о финансировании. В этом году доступность к врачам любого профиля значительно улучшилась, поскольку улучшилось и финансирование. Сейчас здравоохранение получает 3,6% от ВВП. За год правительство смогло увеличить финансирование на 0,5%. Оно может это сделать, если хочет ", - отметил Керис.

Напомним, на прошедшем в Брюсселе саммите НАТО президент США Дональд Трамп зявил, что страны НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 4%, а не до 2%.