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Сотрудники отрасли здравоохранения скептически относятся к правительству и его обещаниям. Об этом в эфире радио Baltkom заявил глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

"Конечно, люди относятся к правительству с недоверием и скепсисом. Для этого, к сожалению, есть серьезная основа. Еще в 2005-2006 году правительство обещало работникам отрасли здравоохранения увеличить заработную плату, обеспечив достойное финансирование. И до сих пор, хотя прошло более десяти лет, это не выполнено. Только в этом году в отрасли произошло значительное повышение заработной платы. И ожидать, что один год что-то изменит – наивно", - заявил Керис.

По его словам, в данный момент ведутся переговоры с Минздравом по поводу повышения зарплаты.

"Мы сейчас ведем переговоры с Минздравом, и близки к соглашению, что каждые три года зарплаты будут повышаться в среднем на 20%. Если удастся закрепить эту договоренность, то уже будет что-то, чем можно привлечь людей обратно к отрасли. Без квалифицированного персонала не будет работать ни одна, даже самая современная технология", - сказал Керис.

Ранее Керис после заседания рабочей группы сообщил, что планируется до 2021 года ежегодно повышать зарплаты медикам на 20%. Заключительный доклад о предложениях рабочей группы будет готов 27 июля.

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