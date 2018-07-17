Керис: как можно верить правительству после стольких обещаний? (18)

фото

Эксклюзив | 17 июля 2018 года, 09:19

Сотрудники отрасли здравоохранения скептически относятся к правительству и его обещаниям. Об этом в эфире радио Baltkom заявил глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

"Конечно, люди относятся к правительству с недоверием и скепсисом. Для этого, к сожалению, есть серьезная основа. Еще в 2005-2006 году правительство обещало работникам отрасли здравоохранения увеличить заработную плату, обеспечив достойное финансирование. И до сих пор, хотя прошло более десяти лет, это не выполнено. Только в этом году в отрасли произошло значительное повышение заработной платы. И ожидать, что один год что-то изменит – наивно", - заявил Керис.

По его словам, в данный момент ведутся переговоры с Минздравом по поводу повышения зарплаты.

"Мы сейчас ведем переговоры с Минздравом, и близки к соглашению, что каждые три года зарплаты будут повышаться в среднем на 20%. Если удастся закрепить эту договоренность, то уже будет что-то, чем можно привлечь людей обратно к отрасли. Без квалифицированного персонала не будет работать ни одна, даже самая современная технология", - сказал Керис.

Ранее Керис после заседания рабочей группы сообщил, что планируется до 2021 года ежегодно повышать зарплаты медикам на 20%. Заключительный доклад о предложениях рабочей группы будет готов 27 июля.

Фото: flickr.com/Imagenes HD

Комментарии 18
Борменталъ3 часа назад
Латыши латыши,вы перестаёте доверять правительству уже на следующий день после выборов,на с упорством барана на новых выборах снова выбераете тех же и опять сразу не доверяете.Впереди новые выборы и снова всё повторится.Похоже так и будет всегда,до последнего латыша,что то изменить,это не про вас.Народ мазохист заслуживает тех правителей которых выберает.
7
Ответить
Светлана3 часа назад
МихНьюс, вам придется-таки выбирать. Или вы баните идиотов, получающих минуса, и у вас нормальный приличный портал, набирающий подписчиков > рекламодателей > и так далее, или вы остаетесь с Саней и обоми патриотами.
Или меняете админа, или уйду и я. Вместе с другими адекватными людьми , которые ушли уже давно.
Я и так слишком долго здесь нахожусь.
9
Ответить
Борменталъ2 часа назад
Полностью согласен,из-за этого или этих персонажей,может быть оно в одном лице,абсолютно не хочется посещать сайт,это как заходить в старый давно не убираемый деревенский туалет,где повсюду навалено дерьмо.К союалению эти люмпены кочкют и по другим сайтам и тут уже слово за компитентными органами.
7
Ответить