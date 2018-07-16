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Не стоит ожидать резкого сближения США и России после двухсторонних переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Такое мнение в интервью радио Baltkom сотрудник Института внешней политики Карлис Буковскис.

По его словам, продуктивная и благоприятная беседа двух лидеров еще не означает, что отношения двух стран сразу улучшатся.

"Думаю, что отношения США и России резко не улучшатся. Ситуация с влиянием России на выборы президента США оставила отпечаток на администрации главы государства и самих американцах. Так что не стоит надеется, что отношения вдруг улучшатся во всех вопросах", - отметил он.

Напомним, в столице Финляндии сегодня состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первые полноформатные переговоры двух лидеров.

В начале встрече Путин сказал, что он поддерживал контакты с Трампом, а президент США поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу: "Я смотрел полуфиналы и финал. Поздравляю".

По словам Трампа, есть возможность наладить отношения двух стран. "Дружить с Россией - это хорошая штука", - сказал он.

Фото из Flickr/pharmatour xpress