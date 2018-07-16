Политолог: не ждите улучшения отношений России и США (33)

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Эксклюзив | 16 июля 2018 года, 16:14

Не стоит ожидать резкого сближения США и России после двухсторонних переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Такое мнение в интервью радио Baltkom сотрудник Института внешней политики Карлис Буковскис.

По его словам, продуктивная и благоприятная беседа двух лидеров еще не означает, что отношения двух стран сразу улучшатся.

"Думаю, что отношения США и России резко не улучшатся. Ситуация с влиянием России на выборы президента США оставила отпечаток на администрации главы государства и самих американцах. Так что не стоит надеется, что отношения вдруг улучшатся во всех вопросах", - отметил он.

Напомним, в столице Финляндии сегодня состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это первые полноформатные переговоры двух лидеров.

В начале встрече Путин сказал, что он поддерживал контакты с Трампом, а президент США поздравил Россию с успешным проведением чемпионата мира по футболу: "Я смотрел полуфиналы и финал. Поздравляю".

По словам Трампа, есть возможность наладить отношения двух стран. "Дружить с Россией - это хорошая штука", - сказал он.

Фото из Flickr/pharmatour xpress

Комментарии 33
Ква ква3 часа назад
А им и не надо ни чего улучшать,они просто разделят сферы влияния и не будут мешать друг другу.Это будет напоминать эффект брошенного кирпича в тихое болото,когда испуганные лягухи с выпученными от страха глазами разлетаются в разные стороны.
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Реалист2 часа назад
Непонятно почему патриотам не нравится возможность сближения двух великих держав? Неужели только лишь потому , что придётся спать спокойно и не дергаться от шума за окном - вдруг враг на подступах твоего дома ? Благо президенты фобии особо боязливых в голову не берут и идут на переговоры , чтобы снизить градус ненависти в мире , который во многом повысили и такие страны на обочине , как прибалты , Польша , ну и , конечно , любимая местными националистами , Украина. А вдруг Великим удастся договориться до взаимоуважительного существования ? Катастрофа ! Как жить дальше , если дубина становится ненужной , а уже сказано , что Великие - трепачи , их слова ничего не значат ! А они услышали все "умности" с обочины , какая будет их реакция ? Надеюсь соответствующая .
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mant2 часа назад
ты пиздаб*л за Латвию переживай... третье место в мире по сокращению населения-данные то не с российского тв- как то вяло вяжуться с твоей риторикой как у нас все ауенно....
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