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Длительное пребывание у власти отдаляет правителя от народа своего государства. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский режиссер-документалист Виталий Манский.

По его словам, именно такой сценарий настиг президента России Владимира Путина.

"В 2000 году он еще помнил запах коммунальной квартиры в Петербурге и не так давно лежал под своим "Запорожцем". После 18 лет в Кремле ты вообще теряешь связь с миром. Находишься в космосе, связь со страной у тебя только когда ты пролетаешь над той частью, которая может коммуницировать. Но до народа ты не достучишься", - отметил режиссер.

Сам Манский от части симпатизировал Путину и на тот момент доверял людям, которые приняли участие в операции "Приемник".

"Мне трудно говорить о Путине, откровенно говоря. Последний раз я с ним общался больше 10 лет назад и последнее время я наблюдаю его как и все мы — по телевизору. Да, я от части симпатизировал ему. Я доверял тем, кто сделал на него ставку в операции "Приемник"", - указал документалист.

Режиссер уверен, что устоявшаяся система останется неизменной, а приемники Путина будут намного более тщательно подобраны, чем он сам.

"Путин будет по жизни президентом и уже сейчас куются его приемники. Они будут куда более просчитаны, чем этот "по-ельцински" задорный, спонтанный выбор Путина", - заявил Манский.