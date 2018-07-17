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В России сегодня невозможна кардинальная смена власти путем эволюции. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский режиссер-документалист Виталий Манский. По его словам, даже оппозиционер Алексей Навальный, попав в нынешнюю систему власти в России, быстро окажется ее частью.

"Прежде всего, сейчас в России построена такая система власти, что кто бы ни был на месте Путина, он немедленно превратится в Путина - и Зюганов, и Навальный, к сожалению тоже. Сейчас эту систему не обойти, ее можно только разрушить. Единственное, что может вывести Россию на путь какого-то созидания, построения цивилизационного общества, базирующегося на принципах демократии, свобод, уважения к гражданским свободам - снос этой системы. Эволюции в ближайшие десять лет не предвидится", - сказал Манский.

Он также прокомментировал акцию участников группы Pussy Riot, которые выбежали в полицейское форме на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между Хорватией и Францией.

"Вообще, у современного искусства шлейф часто важнее действия. Так вот, для меня завершением этой арт-акции стал выложенный в сеть допрос группы Pussy Riot, где какой-то милицейский чин, который находится за кадром, требует наручники, обращается к задержанным - "тварь" и имя, а потом произносит сакраментальную и повисшую свинцовым облаком над Россией фразу - жаль, что сейчас не 37-й год. В принципе, трудно поверить в реальность происходящего, если бы это не было реальностью. Все эти чаяния силовиков, которые так устали изображать из себя хороших парней все эти долгие полтора месяца, у них чесались руки об отнятой у них дубинке, когда они видели свободных гуляющих людей, изливающих свои чувства и эмоции. И вот, финал и, что называется, прорыв, вот она, истина. Жаль, что не 37-й год", - сказал Манский.

Напомним, во время финального матча ЧМ между Францией и Хорватией четыре человека в одежде правоохранительных органов выбежали на поле. Их быстро вывели. Pussy Riot объявила, что это была акция "Милиционер вступает в игру". Она приурочена к 11-й годовщине смерти поэта Дмитрия Пригова, который "создал в русской культуре образ милиционера, носителя небесной государственности".

Позднее в сети появилось видео допроса участников Pussy Riot. На записи запечатлены только двое активистов, в частности издатель интернет-СМИ "Медиазона" Петр Верзилов. Человек, который допрашивал участников акции, на кадрах не виден.

На вопрос о том, где они взяли форму, Верзилов ответил, что она была взята напрокат. "Я иногда жалею, что сейчас не 37-й год. Просто - иногда жалею. Обосрали Россию, да?" - обратился к Верзилову человек, который вел допрос.