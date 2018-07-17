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Глава министерства иностранных дел Латвии (МИД) Эдгар Ринкевич призвал Россию взять ответственность за сбитый над Украиной четыре года назад самолет MH17 и понести за это заслуженное наказание. Об этом политик написал в соцсети Twitter.

"4 года назад в ходе полета самолет MH17 был сбит российской ракеткой BUK, в эту печальную дату я выражаю свою солидарность с семьями погибших, и еще раз повторяю свой призыв к России взять на себя полную ответственность за преступление, сотрудничать со следователями, чтобы понести за это наказание", - написал Ринкевич.

4 years ago #MH17 flight was shot down by Russian BUK missile, on this sad anniversary I express my solidarity with families of victims & I renew my call on Russia to take full accountability for the crime & to cooperate with investigators in order to punish those responsible — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 17 июля 2018 г.

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Ранее международная следственная группа пришла к заключению, что лайнер был сбит ракетой "земля-воздух", пущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное. Согласно выводам следственной группы, пусковая установка "Бук", из которой был сбит самолет, была доставлена на Украину из России.

Москва отрицает свою причастность к крушению МН17, выдвигая различные версии о вине украинских военных.

В мае Совместная следственная группа пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил. , однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.

Коллаж Mixnews, фото AFP/SCANPIX/LETA