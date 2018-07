Эксклюзив |

Глава министерства иностранных дел Латвии (МИД) Эдгар Ринкевич призвал Россию взять ответственность за сбитый над Украиной четыре года назад самолет MH17 и понести за это заслуженное наказание. Об этом политик написал в соцсети Twitter.

"4 года назад в ходе полета самолет MH17 был сбит российской ракеткой BUK, в эту печальную дату я выражаю свою солидарность с семьями погибших, и еще раз повторяю свой призыв к России взять на себя полную ответственность за преступление, сотрудничать со следователями, чтобы понести за это наказание", - написал Ринкевич.

4 years ago #MH17 flight was shot down by Russian BUK missile, on this sad anniversary I express my solidarity with families of victims & I renew my call on Russia to take full accountability for the crime & to cooperate with investigators in order to punish those responsible