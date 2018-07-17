Эксклюзив |

В Латвии очень сложно быть президентом, потому что постоянно надо искать компромисс и пытаться объединить многонациональный народ. Об этом в интервью радио Baltkom сказал лектор Латвийского университета, юрист, присяжный адвокат Лаурис Лиепа.

"В Латвии очень трудно быть президентом. По экономическим, социальным, медицинским показателям мы находимся в трудной ситуации. Если бы у нас была экономически успешная, благополучная страна, было бы лучше, а если бы была мононациональной — было бы еще лучше. Латвия является трудной, но прекрасной. И у людей, которые соглашаются на эту должность, очень хорошие и правильные амбиции. У всех наших президентов была идея объединить, сплотить народ. Каждый старался сказать, что у нас прекрасный народ и страна, никто не делал это формально. Но это очень сложно. Я бы сказал, что это миссия камикадзе", - сказал он.

При этом Лиепа подчеркнул, что на должность президента никогда не выбирают сильные личности.

"Но президент личность компромиссная. И исторически складывалось, что президентами становились нейтральные личности. Большие политики, яркие люди президентами не становились. Политики побаиваются ярких лиц", - сказал он.

Президент Латвии Раймонд Вейонис, который находится на посту уже три года, пытается решить для себя вопрос, стоит ли претендовать на переизбрание в следующем году. Об этом он рассказал в интервью передаче "900 секунд".

По словам президента, окончательное решение о своем участии в выборах он еще не принял.

"Мне кажется, на данный момент есть много вопросов, требующих внимания. Я думаю, что каждый человек ставит себе цели, и я не исключаю такую возможность. Но это не насущный вопрос. Нужно продолжать работать, впереди еще год. Окончательное решение будет приниматься в следующем году, на данный момент нужно концентрироваться на парламентских выборах", — заявил Вейонис.

Напомним, 7 июля исполнилось 25 лет с восстановления в Латвии института президента государства. Сразу после восстановления независимости Латвии, в переходный период, функции главы государства выполнял председатель Верховного совета.

7 июля 1993 года Сейм избрал на должность президента Латвии Гунтиса Улманиса. За ним шла Вайра Вике-Фрейберга (1999-2007). С 2007 по 2011 год главой государства был Валдис Затлерс. А с 2011 по 2015 год - Андрис Берзиньш.

Тем временем 8 июля исполнилось три года с момента избрания на пост президента Раймонда Вейониса.

Согласно новейшему опросу SKDS, деятельность Вейониса на посту главы государства положительно оценивают 55% респондентов.

Фото: President.lv