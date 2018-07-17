Юрист: быть президентом Латвии — миссия камикадзе (21)

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Эксклюзив | 17 июля 2018 года, 09:48

В Латвии очень сложно быть президентом, потому что постоянно надо искать компромисс и пытаться объединить многонациональный народ. Об этом в интервью радио Baltkom сказал лектор Латвийского университета, юрист, присяжный адвокат Лаурис Лиепа.

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"В Латвии очень трудно быть президентом. По экономическим, социальным, медицинским показателям мы находимся в трудной ситуации. Если бы у нас была экономически успешная, благополучная страна, было бы лучше, а если бы была мононациональной — было бы еще лучше. Латвия является трудной, но прекрасной. И у людей, которые соглашаются на эту должность, очень хорошие и правильные амбиции. У всех наших президентов была идея объединить, сплотить народ. Каждый старался сказать, что у нас прекрасный народ и страна, никто не делал это формально. Но это очень сложно. Я бы сказал, что это миссия камикадзе", - сказал он.

При этом Лиепа подчеркнул, что на должность президента никогда не выбирают сильные личности.

"Но президент личность компромиссная. И исторически складывалось, что президентами становились нейтральные личности. Большие политики, яркие люди президентами не становились. Политики побаиваются ярких лиц", - сказал он.

Президент Латвии Раймонд Вейонис, который находится на посту уже три года, пытается решить для себя вопрос, стоит ли претендовать на переизбрание в следующем году. Об этом он рассказал в интервью передаче "900 секунд".

По словам президента, окончательное решение о своем участии в выборах он еще не принял.

"Мне кажется, на данный момент есть много вопросов, требующих внимания. Я думаю, что каждый человек ставит себе цели, и я не исключаю такую возможность. Но это не насущный вопрос. Нужно продолжать работать, впереди еще год. Окончательное решение будет приниматься в следующем году, на данный момент нужно концентрироваться на парламентских выборах", — заявил Вейонис.

Напомним, 7 июля исполнилось 25 лет с восстановления в Латвии института президента государства. Сразу после восстановления независимости Латвии, в переходный период, функции главы государства выполнял председатель Верховного совета.

7 июля 1993 года Сейм избрал на должность президента Латвии Гунтиса Улманиса. За ним шла Вайра Вике-Фрейберга (1999-2007). С 2007 по 2011 год главой государства был Валдис Затлерс. А с 2011 по 2015 год - Андрис Берзиньш.

Тем временем 8 июля исполнилось три года с момента избрания на пост президента Раймонда Вейониса.

Согласно новейшему опросу SKDS, деятельность Вейониса на посту главы государства положительно оценивают 55% респондентов.

Фото: President.lv

Комментарии 21
Хи хи2 часа назад
Ну спасибо,насмешили.Ни один,ни один президент страны польцем не пошевелил для сплочения общества,все президенты поддерживали дискриминационные законы принемаемые бесноватым нацобъединением потому что,наш сейм,это одно большое нац.объединение.Ни один през.даже не попытался улучшить жизнь простого народа и т.д.Так что не надо здесь сказки рассказывать,их основная цель,это пролезть на второй срок и выжать по максимуму из этой несчастной страны.
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Домовой2 часа назад
Народ не надо смешить! У нас президента выбирает не народ , а небольшая кучка из нескольких десятков человек. Только перед ними он ответственен, а не перед народом, неся только представительно-декоративные функции и регулярно озвучивающий бумажки присланные с другой стороны. И ВСЁ! Всё остальновремя и после президентского срока В ПОЛНОМ ШОКОЛАДЕ, не зависимо, ЧТО ПРОИСХОДИТ со страной и каково её экономическое положение.
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вы2 часа назад
шутите, почему же все президенты на фото дожили до очень преклонных лет, камикадзе за невыполнение своих обязательств делали себе хараки т.е. от позора лишали себя жизни, а эти клятвопреступники очень даже прекрасно выглядят
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