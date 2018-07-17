В Латвии за век лесов стало больше в два раза (19)

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Эксклюзив | 17 июля 2018 года, 20:16

Половина территорий Латвии покрыта лесами, и по этому показателю страна находится в первой пятерке стран ЕС. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель правления предприятия Rīgas meži Айварс Тауриньш.

"Мы - зелёная страна. Мы в первой пятерке, вместе с Финляндией, Эстонией и Швецией. Половина нашей территории покрывается лесами, а это уже много. В начале прошлого века, после Первой мировой войны, когда наша страна еще только образовывалась, от лесов оставалось немногим больше 20%. Остальная территория была под сельским хозяйством или под другими нуждами. И посмотрите, как здорово, за век изменилась ситуация. Вместо 22-23% уже свыше 50% занимают леса", - указал Тауриньш.

По словам председатель правления, Латвия не превратится в лесорубку, поэтому нет повода переживать.

"То, что происходит сегодня – это уборка урожая. Не секрет, что в советское время добыча древесины в Латвии была ограничена, поэтому лес рос. А после независимости пришло время, когда надо было убирать урожай, потому что многие леса переросли. Хозяйственный лес – это лес, который находится в хорошей кондиции. И зря люди переживали, что вся Латвия превратилась в лесорубку, и стало много открытых пространств. Пару лет назад я летел над Латвией и видел, что все те открытые места после вырубки уже стали зелеными. Там растёт новый, красивый лес", - отметил Тауриньш.

Он рассказал, что последние два года Рига занимает первые места на Цветочном фестивале в Таллине.

"Последние несколько лет мы принимаем участие на фестивале в Таллине, где разные города демонстрируют свои возможности в сфере садоводства и ландшафтного дизайна. И приятно то, что Рига занимает первые места. Думаю, рижане согласятся, что наши парки тоже изменились. Мы делаем всё возможное, чтобы Рига цвела, и всё было красиво", - заключил Тауриньш.

Фото: pixabay.com

Комментарии 19
Лапша на уши3 часа назад
Типа растет быстрее чем вырубают.У нас типа бамбук вместо сосны.
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брек2 часа назад
Не забужьте сказать Спасибо"оккупантам"!!! Они так безжалосто на истребляли леса! И притом высаживали новые деревья! Не думаю,что за 27 лет капитализма,столько же востановлено лесов!!! Рубят так,что щепки летят и все дороги испортили лесовозами!!!
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Alex2 часа назад
"То, что происходит сегодня – это уборка урожая. Не секрет, что в советское время добыча древесины в Латвии была ограничена, поэтому лес рос...
...как же он проговорился дурачок про "оккупантов" ...снимать урожай ...ну да ,хороший фразеологический оборот ....Несколько десятков людей хороший урожай сняли в 90х годах...Теперь мы имеем новую латышскую "буржуазию"...гоп-стоп по западному ...
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