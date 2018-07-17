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Наличие разных культур в обществе приносит пользу тем людям, которые в нем живут. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал посол Германии в Латвии Рольф Шуте.

По его словам, в Берлин постоянно приезжают жить представители разных культур и народов. Посол отметил, что людей привлекает творческая сторона столицы Германии.

"Культурное разнообразие нас обогащает. Берлин очень стремительно развивается, прирост населения в прошлом году составил 40 000 людей. Скоро у нас в городе будут жить 4 млн человек. Но стоит помнить, что люди едут в Берлин не из-за больших денег, ведь там нет финансовых центров. Берлин очень богат творческими людьми, именно за творчеством туда едут люди. Это очень многокультурный город, я считаю, что это прекрасно", - заявил Шуте.

Напомним, 12 июля в Риге открылась выставка United Buddy Bears – the Art of Tolerance, в рамках которой в столицу Латвии из Берлина посольство Германии в сотрудничестве с Рижской думой привезло 149 мишек Бадди.

Первый визит мишек в страны Балтии является подарком Германии жителям Латвии в честь столетия государства.

Стоя плечом к плечу, они символизируют толерантность и взаимопонимание между народами, а также мир во всем мире.