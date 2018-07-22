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В Латвии есть много деревьев, пронизанных историей, которым уже более 100 лет. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал председатель правления предприятия Rīgas meži Айварс Тауриньш.

"Мы заботимся и охраняем эти деревья. В Межапарке находятся, примерно, 100 деревьев, входящих в категорию особо защищаемых. Мы не ставим на них метки подчеркивающие возраст. Часто это вызывает интерес губительного характера. А если людям интересно, то в Межапарке всегда можно взять книжку-путеводитель, где об этих деревьях всё подробно написано. Недалеко от Певческого поля растет одна сосна, возраст которой, по нашим предположениям, более 200 лет. Сосна начала расти во времена Наполеоновских войн!", - сказал Тауриньш.

Он отметил, что возраст дерева можно узнать не только после вырубки.

"Если диаметр ствола выше двух с половиной метра, то уже ясно, что перед нами старое и почётное дерево. Деревья тоже старятся, и это видно: ветки выглядят по-другому, иголки уже не такие зеленые. Поэтому каждый человек может увидеть разницу", - уточнил специалист.

Тауриньш рассказал об Олайнском питомнике, где посажены для вырубки специальные елочки для Нового года и Рождества.

"Рижские леса запрещают вырубку новогодних елочек. Мы находимся рядом с Ригой и давление от населения на наши леса – огромное. У нас 70% - сосновые леса, а елка занимает только 12%. Но понимая и чувствуя ситуацию, несколько лет назад мы решили сажать специальные елочки для Нового года и Рождества в Олайнском питомнике. Когда всё будет готово, мы всех пригласим за своей праздничной елочкой в Олайне. Людям будет предоставлена возможность самим прийти в лес, выбрать и забрать свою елку. Можно даже будет зарезервировать себе дерево еще летом", - заключил Тауриньш.

Фото: pixabay.com