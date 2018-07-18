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Предложение партии "Новое Единство" о подписании меморандума о не сотрудничестве с "Согласием" является провокационным, и вряд ли на него откликнется какая-нибудь из латышских партий, так считает политолог Иварс Иябс. В интервью радио Baltkom он указал, что СЗК отклонило это предложение, так как "Новое Единство", у которой почти самые низкие рейтинги, начало диктовать свои условия.

"Цель "Нового Единства" вполне ясна, они таким образом хотят диктовать свой распорядок дня — сейчас начать говорить о том, кто будет или кто не будет сотрудничать с "Согласием", чтобы общественную дискуссию повернуть в свою сторону. Это совершенно нормально. Нормально и то, что другие партии не поддаются на такие провокации. У СЗК это вызывает логичный вопрос: "А вы кто такие, чтобы нам тут диктовать условия и предлагать какие-то меморандумы. Извините, у нас рейтинг 12%, а у вас 2%. Почему мы с вами должны что-то подписывать?"", - сказал политолог.

Иябс считает, что даже если "Согласие" наберет самое большое количество голосов, с ним ни одна из партий все-равно сотрудничать не будет.

"Здесь ведется такая игра и кокетство, которые не имеют никаких долгосрочных последствий, потому что и так понятно, что никто из названных "Новым Единством" партий не собирается сотрудничать с "Согласием" в следующем Сейме. Это может нравиться или не нравиться кому-то, но реальность такова!", - пояснил Иябс.

По словам политолога, вряд ли кто-то из других партий откликнется на предложение «Нового Единства» не сотрудничать с «прокремлевской партией». Идея о меморандуме появилась две недели назад, но ни у кого не вызвала особого энтузиазма, отметил Иябс.