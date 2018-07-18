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Председатель Валкской думы Вентс Армандс Крауклис возмущен обслуживанием в сфере здравоохранения. По его словам, жителям отдаленных районов порой приходится ездить к специалистам на диагностику в столицу, так как на местах не всегда есть необходимая аппаратура. Но то, что невозможно получить ответ о пройденной проверке по электронной почте, не выдерживает критики.

В соцсети Twitter мэр рассказал историю одной жительницы, которая для установления диагноза вынуждена была ехать в Ригу, абсурдность заключается в том, что за ответом надо ехать еще раз, так как по почте диагноз не высылают.

"Работящая крестьянка, живет за 200 км от Риги. Врач назначил маммографию в онкологическом центре в Риге. Женщина, конечно, поехала, несмотря на то, что сейчас горячая рабочая пора на селе. Результаты по электронной почте не отсылают. В конце недели надо ехать самой. Также не пересылают семейному врачу и гинекологу. Это 21 век?", - пишет Крауклис, добавив, что вариант пересылки почтой не был предложен, несмотря на то, что для пациентки приезд в Ригу проблематичен.

Darbīga lauksaimniece,dzīvo 200 km no Rīgas.Ārsts nozīmējis mamogrāfiju onkoloģijas centrā Rīgā.Sieviete,protams,aizbrauc,lai arī darba karstums.Rezultātus pa e pastu saņemt nevarot.Jābrauc pašai pēc nedēļas. Arī ģimenes ārstam vai ginekologam nepārsūtīšot.21.gadsimts? — Vents A Krauklis (@VentsAKrauklis) July 17, 2018

Пользователи соцсети стали делиться своим опытом. Некоторые указали, что сталкивались с подобной системой, другие же отметили, что таковы правила.

"В Цесисской клинике вырезали подкожное образование, послали на анализы. Спросил, как получить результаты, по электронной почте или как-то иначе. Хирург ответил, что результаты не отсылает, если интересует, то через 3 недели надо приезжать лично. После моего изумления, все же пояснил, что если будет что-то серьезное, то проинформирует семейного врача", - написал Янис Ванагс.

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