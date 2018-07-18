Эксклюзив |

Известный российский продюсер Бари Алибасов признался, что постоянно думает о своей смерти. При этом он утверждает, что не боится ее. В эксклюзивном интервью радио Baltkom Алибасов рассказал, что не следует бояться неизбежного.

"Я о смерти думал вчера. Нет у меня страха. Это неизбежно. Я смертью своей занят очень активно – я хочу сделать программу (с участием группы "На-На"), которой не было равных в мире. Это моя подготовка к смерти", - сказал Алибасов.

Шоумен также признался, что чувствует себя хорошо в физическим плане. Однако ему больно наблюдать, что происходит со многими его друзьями и коллегами.

"Физически я очень хорошо себя чувствую. Мне 72 год уже. Сегодня тоже разговор был о том, что многие мои коллеги, артисты очень плохо себя чувствуют, а некоторые даже не в состоянии себя обслуживать. Жаль. Очень жаль. У меня есть две женщины, которым я помогаю – одной 94 года, она в прошлом была редактором Литературной газеты. Она очень нуждается в моем внимании. И с Лидой Шукшиной мы рядом постоянно, ездили недавно отдыхать за город. Я думаю, что внимание и помощь не должны распространяться на всех, нужно постараться сделать счастливыми своих близких людей, а не весь мир, как говорили в советское время", - сказал Алибасов.

фото: facebook.com/bari.alibasov