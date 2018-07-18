"Говорите, очереди уменьшились?": детского специалиста надо ждать три года (16)

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Эксклюзив | 18 июля 2018 года, 18:49

Детская медицина в Латвии является таковой порой только на словах, на практике же очередь к специалистам приходится ждать годами, и у родителей не остается другого выбора, кроме как пользоваться услугами платной медицины. Так считает член правления Латвийской ассоциации Start-up предприятий Startin.lv Лива Перконе.

По ее словам, вопрос в том, что происходит с теми больными детьми, родители которых не в состоянии заплатить за частного специалиста.

"Чисто из спортивного интереса позвонила в Детскую больницу, чтобы спросить, какой статус очереди моего ребенка к специалисту, к которому записалась еще семь месяцев назад. Мне любезно ответили, что в среднем два-три года, и не надо все время звонить!", - написала женщина.

Позднее ей перезвонили из больницы и сказали, что большая очередь создалась не по вине больницы, а из-за того, что в стране вообще не хватает таких специалистов.

"Спасибо Детской больнице, со мной созвонились - я все понимаю, в Латвии не хватает специалистов не по вине больницы. Однако вопрос - что происходит с теми детьми, родители которых не могут позволить частного врача, остается открытым", - написала молодая женщина.

Пользователи задались вопросом, к какому специалисту очередь составляет 3,5 года. Некоторые из комментаторов указали, что очереди таким образом можно не дождаться никогда, так как специалисты уезжают из страны.

Были и те, кто назвал лживыми заявление министра здравоохранения Анды Чакши о том, что очереди к специалистам сократились.

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Фото: f64, medicine.lv, соцсети

Комментарии 16
Ж2 часа назад
Зато по Европе без виз можно путешествовать и это главное.
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марго2 часа назад
Полностью согласна со статьей. В месячных очередях записаны и дети и взрослые. Два примера: Зимой был перелом плеча,чтобы записаться к хирургу в институт травмотологии по квоте ждешь 2-3 мес.,второй - хроническое заболевания сосудов головы,чтобы попасть к нервопатологу надо ждать 2-3 месяца. Я могу только по квоте,т.к.одинокая песионерка.
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Alex2 часа назад
Интересно , Чашка на Кипре ,Мальорке или Багамах ?
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