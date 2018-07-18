Эксклюзив |

Детская медицина в Латвии является таковой порой только на словах, на практике же очередь к специалистам приходится ждать годами, и у родителей не остается другого выбора, кроме как пользоваться услугами платной медицины. Так считает член правления Латвийской ассоциации Start-up предприятий Startin.lv Лива Перконе.

По ее словам, вопрос в том, что происходит с теми больными детьми, родители которых не в состоянии заплатить за частного специалиста.

"Чисто из спортивного интереса позвонила в Детскую больницу, чтобы спросить, какой статус очереди моего ребенка к специалисту, к которому записалась еще семь месяцев назад. Мне любезно ответили, что в среднем два-три года, и не надо все время звонить!", - написала женщина.

Позднее ей перезвонили из больницы и сказали, что большая очередь создалась не по вине больницы, а из-за того, что в стране вообще не хватает таких специалистов.

"Спасибо Детской больнице, со мной созвонились - я все понимаю, в Латвии не хватает специалистов не по вине больницы. Однако вопрос - что происходит с теми детьми, родители которых не могут позволить частного врача, остается открытым", - написала молодая женщина.

Sporta pēc piezvanīju BKUS, lai pārjautātu, kāds statuss ar mana bērna rindu pie speciālista, pie kā pieteicos gaidītāju rindā pirms 7 mēnešiem. Man laipni atbildēja, ka vidēji vēl 2-3 gadi, "un nevajag visu laiku zvanīt!". #truestory — Līva Pērkone (@Liva) July 17, 2018

Пользователи задались вопросом, к какому специалисту очередь составляет 3,5 года. Некоторые из комментаторов указали, что очереди таким образом можно не дождаться никогда, так как специалисты уезжают из страны.

Были и те, кто назвал лживыми заявление министра здравоохранения Анды Чакши о том, что очереди к специалистам сократились.

Фото: f64, medicine.lv, соцсети