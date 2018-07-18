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Выделенных Латвийскому телевидению и радио из средств на непредвиденные расходы 500 000 евро будет недостаточно для того, чтобы обновить все устаревшее техническое оборудование эфирных студий. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Даце Кезбере.

"Я рада, что нам выделили 589 тысяч евро не в плановом порядке, а уже сейчас и из средств на непредвиденные расходы. Этот год очень важен для вещания общественных СМИ. Прошел Праздник песни и танца, и очень хорошо, что в эфире не было никаких сбоев. Но нам еще предстоит освещать и мероприятия, связанные со столетием государства, и выборы в Сейм, поэтому очень важно, чтобы все получили информацию без каких-либо инцидентов",- пояснила Кезбере.

Она отметила, что плохое состояние инфраструктуры аппаратно-студийного комплекса как Латвийского телевидения, так и радио, ни для кого не является новостью.

"Это давно созревшая проблема. В прошлом году нам были выделены средства на наши приоритетные нужды. Мы купили новый пульт для режимной студии. Но недавно в студии S3, где снимают утренние новости и передачу Rīta Panorāma, пульт перестал работать (передача впервые за 60 лет вышла с опозданием в 25 минут - прим.ред.), и нам пришлось заменить его этим новым. В целом, все не ограничивается только пультом, обеспечивающим трансляцию, необходимо обновить весь эфирный комплекс новостной студии. А у Латвийского радио проблемы с центральной аппаратной, срок которой давно истек. Там создаются шесть радийных программ. Это хорошо еще, что слушатели не слышали перебоев в эфире. Техника меняется быстро и постоянно нужно обновлять оборудование", - заключила Кезбере.

Ранее стало известно, что Минфин из средств на непредвиденные расходы выделит Нацсовету по электронным СМИ 589 137 евро на решение технических проблем на Латвийском телевидении и Латвийском радио.

Фото: lv.wikipedia.org