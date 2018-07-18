Эксперт: 500 тысяч евро - мало для обновления техники общественных СМИ (15)

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Эксклюзив | 18 июля 2018 года, 19:03

Выделенных Латвийскому телевидению и радио из средств на непредвиденные расходы 500 000 евро будет недостаточно для того, чтобы обновить все устаревшее техническое оборудование эфирных студий. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Даце Кезбере.

"Я рада, что нам выделили 589 тысяч евро не в плановом порядке, а уже сейчас и из средств на непредвиденные расходы. Этот год очень важен для вещания общественных СМИ. Прошел Праздник песни и танца, и очень хорошо, что в эфире не было никаких сбоев. Но нам еще предстоит освещать и мероприятия, связанные со столетием государства, и выборы в Сейм, поэтому очень важно, чтобы все получили информацию без каких-либо инцидентов",- пояснила Кезбере.

Она отметила, что плохое состояние инфраструктуры аппаратно-студийного комплекса как Латвийского телевидения, так и радио, ни для кого не является новостью.

"Это давно созревшая проблема. В прошлом году нам были выделены средства на наши приоритетные нужды. Мы купили новый пульт для режимной студии. Но недавно в студии S3, где снимают утренние новости и передачу Rīta Panorāma, пульт перестал работать (передача впервые за 60 лет вышла с опозданием в 25 минут - прим.ред.), и нам пришлось заменить его этим новым. В целом, все не ограничивается только пультом, обеспечивающим трансляцию, необходимо обновить весь эфирный комплекс новостной студии. А у Латвийского радио проблемы с центральной аппаратной, срок которой давно истек. Там создаются шесть радийных программ. Это хорошо еще, что слушатели не слышали перебоев в эфире. Техника меняется быстро и постоянно нужно обновлять оборудование", - заключила Кезбере.

Ранее стало известно, что Минфин из средств на непредвиденные расходы выделит Нацсовету по электронным СМИ 589 137 евро на решение технических проблем на Латвийском телевидении и Латвийском радио.

Фото: lv.wikipedia.org

Комментарии 15
Alex2 часа назад
Вот каждый раз "забывают" приписать - об общественных латышских СМИ .Ну это лирическое отступление,сделаем вид что не знаем ,что половина Латвии смотрит "нечто другое".И каждый раз "забывают" ,зачем под этот технический шумок Ваш лысый нашальник "нарисовал" себе зарплату в 6000 евриков?Когда вы про пульты и ТВ бархло это понятно,но зачем лысому такая зарплата ?Он же не китаец, который у себя эти пульты делает ?Если у него такая большая "самооценка" (как у Римшевича ) ,так может он не там "работает" ?Или на LTV такие же проблемы с кадрами ,как и по всей стране ?
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А_2 часа назад
Нафига ваши новости нкжы?ваше вранье заколебало
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Майк2 часа назад
На это убожество надо миллионы!
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