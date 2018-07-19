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Отсутствие сплоченного общества играет на руку экстремистским политикам, считает лектор Латвийского университета, юрист, присяжный адвокат Лаурис Лиепа.

Как он заявил в интервью радио Baltkom, в Латвии все еще не сформировалось зрелое гражданское общество, против которого громкие и популистские лозунги оказались бы недейственными.

"Экстремистски настроенным политикам на руку расколотость общества – им это легко использовать. Не надо делать кампанию, тратить деньги, можно просто выступать против чего-то. C молодым гражданским обществом вообще легко играть лозунгами. Не зря в Библии сказано, что для перестройки общества от рабского и тоталитарного режима к свободному мышлению должно пройти 40 лет, два поколения", - сказал Лиепа.

Как сообщалось ранее, все партии правящей коалиции в июне 2018 года пережили снижение рейтингов.

Если бы выборы состоялись в июне, при распределении среди всех политических сил процента неопределившихся избирателей, в Сейм прошли бы шесть партий.