Юрист: с латвийским обществом легко играть лозунгами (2)

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Эксклюзив | 19 июля 2018 года, 07:14

Отсутствие сплоченного общества играет на руку экстремистским политикам, считает лектор Латвийского университета, юрист, присяжный адвокат Лаурис Лиепа.

Как он заявил в интервью радио Baltkom, в Латвии все еще не сформировалось зрелое гражданское общество, против которого громкие и популистские лозунги оказались бы недейственными.

"Экстремистски настроенным политикам на руку расколотость общества – им это легко использовать. Не надо делать кампанию, тратить деньги, можно просто выступать против чего-то. C молодым гражданским обществом вообще легко играть лозунгами. Не зря в Библии сказано, что для перестройки общества от рабского и тоталитарного режима к свободному мышлению должно пройти 40 лет, два поколения", - сказал Лиепа.

Как сообщалось ранее, все партии правящей коалиции в июне 2018 года пережили снижение рейтингов.

Если бы выборы состоялись в июне, при распределении среди всех политических сил процента неопределившихся избирателей, в Сейм прошли бы шесть партий.

Комментарии 2
ммм8 минут назад
Опять этот плохо образованный , косящий под патриотического латыша, бездарное создание неспособное выучить гарумзиме на серых горох исходит.
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Patriot42 минуты назад
Uz doto brìdi sabiedrìba ir sasķelta un nedomàju, ka politiķi seit bùtu pie vainas. Pietiek piemèram latvietim palasit dalu no sejienes komentàriem, lai pazustu pat vismazàkà velesanàs uz izlìgumu. Vai tiesàm jùs domàjat, ka rakstot ķengas par mùsu valsti, valodu, karogu, kultùru un svètkiem, jùs veicinat izlìgumu vai stiprinat savas pozìcijas? Drìzàk izskatàs pèc bezspècìgà naida.
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