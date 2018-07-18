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В рижском микрорайоне Болдерае идет строительство нового комплекса социальных жилых домов. Первые заселения начнутся со следующего года. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал член правления муниципального предприятия Rīgas pilsētbūvnieks Янис Коситис.

"Это очень большой и серьезный комплекс, предназначеный на 609 квартир. Что касается инфраструктуры, то там будет поликлиника, центр социального обслуживания и также специальные квартиры для разных категорий людей с инвалидностью", - сказал Коситис.

Он подчеркнул, что создавать отдельный микрорайон для социальных домов — неправильно, так как их жители не асоциальные элементы и должны интегрироваться в общество.

"Создавать гетто мы не будем. Технически это могло бы быть возможно, но эти люди должны интегрироваться в общество. Нет там таких больших проблем - уровень преступности не повышается. Обычные проблемы, как и везде. Среда, которую мы предоставляем делает человека лучше, воспитывает его. Если человек живёт в задрипанной среде, где воняет и что-то падает на голову, то, конечно, у него будет наплевательское отношение к этому дому. А если дом чистый и красивый, оборудованный по всем нормальным принципам, то и человек будет относиться соответственно. Раньше в Риге стояли старые телефонные будки, которые постоянно ломали. Когда их поменяли на новые, то вандализм прекратился. Ведь жалко портить такую красоту", - пояснил Коситис.

По его словам, Болдерая нельзя относить к наименее удобным для жизни и непривлекательным районам.

"Это не какой-то заброшенный район, как кому-то кажется. Там есть много мест для развлечений, работы, есть магазины, и море, в конце концов. Когда был последний раз на объекте, местные жители показали хороший, даже отличный пляж. Жить в Болдерае - это как будто жить одновременно в городе и на природе", - заключил Коситис.

Фото: flickr.com/Rīgas Dome