В Болдерае строят комплекс социального жилья с развитой инфраструктурой (10)

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Эксклюзив | 18 июля 2018 года, 17:04

В рижском микрорайоне Болдерае идет строительство нового комплекса социальных жилых домов. Первые заселения начнутся со следующего года. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал член правления муниципального предприятия Rīgas pilsētbūvnieks Янис Коситис.

"Это очень большой и серьезный комплекс, предназначеный на 609 квартир. Что касается инфраструктуры, то там будет поликлиника, центр социального обслуживания и также специальные квартиры для разных категорий людей с инвалидностью", - сказал Коситис.

Он подчеркнул, что создавать отдельный микрорайон для социальных домов — неправильно, так как их жители не асоциальные элементы и должны интегрироваться в общество.

"Создавать гетто мы не будем. Технически это могло бы быть возможно, но эти люди должны интегрироваться в общество. Нет там таких больших проблем - уровень преступности не повышается. Обычные проблемы, как и везде. Среда, которую мы предоставляем делает человека лучше, воспитывает его. Если человек живёт в задрипанной среде, где воняет и что-то падает на голову, то, конечно, у него будет наплевательское отношение к этому дому. А если дом чистый и красивый, оборудованный по всем нормальным принципам, то и человек будет относиться соответственно. Раньше в Риге стояли старые телефонные будки, которые постоянно ломали. Когда их поменяли на новые, то вандализм прекратился. Ведь жалко портить такую красоту", - пояснил Коситис.

По его словам, Болдерая нельзя относить к наименее удобным для жизни и непривлекательным районам.

"Это не какой-то заброшенный район, как кому-то кажется. Там есть много мест для развлечений, работы, есть магазины, и море, в конце концов. Когда был последний раз на объекте, местные жители показали хороший, даже отличный пляж. Жить в Болдерае - это как будто жить одновременно в городе и на природе", - заключил Коситис.

Фото: flickr.com/Rīgas Dome

Комментарии 10
мда4 часа назад
Если человек живёт в задрипанной среде, где воняет и что-то падает на голову, то, конечно, у него будет наплевательское отношение к этому дому.
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ну конечно.. изначально перед сдачей все эти дома отлично выглядят и территория ухожена, но не проходит и года, как все обосрано и разбито. я еще понимаю когда заселяют многодетных итд, но вместе с ними прицепом же идут и алкаши и наркоманы и хер знает еще кто.
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Усть Двинец2 часа назад
Ещё в советское время здесь было вольное поселение в районе Силикатки, так что ни выходные или праздники, - то поножовщина, то отметелят кого-то насмерть.Народ боялся. А когда на Песках запланировали строить отделение тюрьмы, то народ возбухал - дошло до верхов, строительство остановили. Сейчас опять, придурки, за старое, только уже в виде этих социальных домов, где жить будут недавно откинувшиеся с зоны и чинить свой беспредел, как это было, например, пару лет назад, когда в Усь-Двинске близ одного ларёчка одного, просто убили хорошего человека, убили ни за что, и убили именно поселенцы одного из таких домишек в Болдерае, - поселенцы эти были так же из откинувшихся с зоны. Бедная наша Болдерая.
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Болдераец3 часа назад
Они эти деятели хоть у коренных болдерайцев спросили нужен он этот контингент в Болдерае -думаетса все жители были бы против -101 километр самое им место местные в лицо друг друга знают а эти халявщики там нафиг не нужны
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