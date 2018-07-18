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2018 год в Латвии считается годом высокой пожароопасности, столь большое количество возгораний в стране было только в 2006 году. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал председатель правления предприятия Rīgas meži Айвар Тауриньш.

"Я начал работать в рижских лесах и мое отношение к дождю изменилось. Летом, когда я встаю и вижу за окном дождик, я радуюсь, потому что знаю - наш лес в безопасности. 2018 год отличается высокой пожароопасностью. За это время уже было уже свыше 100 пожаров. Слава богу, они локальные и небольшие. Очень плохим в этом отношении был 2006 год. В наших рижских лесах было свыше 280 отдельных пожаров. Непонятно, где и что горело, дым был со всех сторон. По большей части возгорания происходят из-за человеческого фактора", - сказал Тауриньш.

Он также прокомментировал пожар на Адажском полигоне, который возник 10 июня и был ликвидирован спустя пять дней.

"Высокая пожароопасность или вина людей? Это сочетание того и другого: сухой лес и человек. Причиной возгорания мог стать военный, который стрелял, и именно из-за пули начался пожар. Там, конечно, должны быть меры безопасности, чтобы такого не случалось, но как всегда сработал человеческий фактор: кто-то не доглядел, кто-то проспал. Поэтому причиной таких возгораний чаще всего является человек, и ликвидировать такое пламя тяжело. Когда лесной пожар набирает силу, его, как бегущего бизона, уже сложно оставить", - сказал Тауриньш.

Напомним, 17 июля на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник крупный пожар, в результате чего были эвакуированы жители населенного пункта Стикли, расположенного в Пузской волости близлежащего Вентспилсского края.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает население следовать указаниям оперативных служб и эвакуироваться, если это необходимо.