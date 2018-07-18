АНОНС: на радио Baltkom - бывший премьер РФ Михаил Касьянов (1)
Эксклюзив | 18 июля 2018 года, 17:00
Сегодня, после 18.00 в рамках программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c бывшим премьером и экс-министром финансов России, председателем "Партии народной свободы" Михаилом Касьяновым.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/Mikhail kasyanov
Как он после того порно-скандала с чужой бабой на глаза людям показывается? Жене шубу и брюлик купил, в Куршевель свозил, отряхнулся и как новенький. Удивительные люди эти "оппозиционэры"
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