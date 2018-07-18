Эксклюзив |

Сегодня, после 18.00 в рамках программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c бывшим премьером и экс-министром финансов России, председателем "Партии народной свободы" Михаилом Касьяновым.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Mikhail kasyanov