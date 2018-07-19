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Латвия занимает третье место в ЕС по количеству самоубийств, но если разбираться с каждым случаем, то статистика бы точно изменилась. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала кризисный консультант, ментор ресурсного центра для подростков Анна Губерман.

"Для того, чтобы понять, что происходит с самоубийствами и с жизнью населения Латвии, нужно было бы иметь статистику смертей по возрастам и сравнивать ее с ожидаемой продолжительностью жизни по нашему региону. Например, смерть от несчастного случая можно классифицировать разным образом. На самом деле всплеска самоубийств у нас сейчас не наблюдается", - сказала Губерман.

Кризисный консультант рассказала, что статистика свидетельствует о том, что больше попыток самоубийств совершают женщины, а завершенных самоубийств больше у мужчин.

"Мы можем говорить об этом исходя из гендерных стереотипов, что мужчина терпит до последнего, и что если "мужик сказал, то мужик сделал". Но давайте эти гендерные стереотипы развернем обратно. Мы живем в стране, для которой очень актуально разделение людей на мужчин и женщин, как на два разных вида существ с разными обязанностями. И тем мужчинам, которые совершают самоубийства, в среднем 40-45 лет. А какие существуют в обществе ожидания в отношении мужчин? Мужик должен содержать семью. Мужик должен помочь родителям. И мужчина, который к 30 годам не получил высокую должность и не может купить квартиру — неудачник. Очень большое давление. На женщин это давление тоже оказывается, но иначе. Женщина что-то должна практически все время, но по чуть-чуть, а мужчина должен обязательно все и к какому-то определенному рубежу. Например, женщина, у которой не удалось самоубийство, скорее всего вызовет скорую. А для мужчины это будет такой позор, который он в принципе не сможет пережить", - считает Губерман.

Напомним, Латвия занимает третье место в ЕС по количеству самоубийств, свидетельствуют данные Европейского статистического бюро Eurostat за 2015 год.

В Латвии в 2015 году было совершено 19,34 самоубийства на 100 тыс. населения.

Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download