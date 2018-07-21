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Жители Латвии не привыкли говорить о смерти, поэтому предпочитают наслаждаться сегодняшним днем. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала кризисный консультант, ментор ресурсного центра для подростков Анна Губерман, комментируя статистику самоубийств в Латвии.

"Мы живем в большом городе, у нас тут нет смерти. Здесь есть рестораны, бары, кружки для детей и возможности. Человек, который очень серьезно ведет работу внутри себя, в один момент может столкнуться с полным обесцениваем всего, что для него составляет все содержание его жизни. И что он получит? Мысли, что он не такой, не для этой жизни и ему просто не с кем об этом поговорить. Наше общество не умеет и неготово слушать и говорить о смерти", - пояснила Губерман.

По словам кризисного консультанта, самоубийство - это человеческий способ убежать от ответственности.

"С одной стороны, ответственность это то, что очень долго нас держит. С другой стороны, когда у ее становится очень много, мы начинаем чувствовать свою несостоятельность. А это очень страшная и разрушительная вещь, которая толкает людей на крайние меры. Поэтому есть много признаков, благодаря которым можно распознать, что у человека депрессия и он задумывается о самоубийстве: изменение в поведении, в весе и времени, в которое человек готов с вами коммуницировать", - заявила Губерман.

Напомним, Латвия занимает третье место в ЕС по количеству самоубийств, свидетельствуют данные Европейского статистического бюро Eurostat за 2015 год.

В Латвии в 2015 году было совершено 19,34 самоубийства на 100 тыс. населения.

Фото из Flickr/werrha