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Наибольший экономический рывок в новейшей истории Россия сделала в начале 2000-х годов, когда правительство страны возглавлял Михаил Касьянов. Об этом в эфире радио Baltkom заявил сам Касьянов, в данный момент являющийся председателем "Партии народных свобод".

По его словам, именно благодаря тому периоду современная Россия избегает глубокого экономического кризиса.

"Если жители Латвии следили за происходящим в стране, то они могли заметить, что все положительное, что происходило в Российской Федерации – преобразования, экономический рост, повышение уровня жизни – все происходило во время моего премьерства. Благодаря тем реформам, которые наше правительство запустило и многие из них реализовало. До сих пор то, что финансы страны находятся в более ли менее нормальном состоянии, связано в том числе с заслугами нашего правительства. Вовремя были созданы резервные фонды, которые накопили огромные средства", - сказал Касьянов.

По его словам, в данный момент ситуация в России резко ухудшается, что может привести страну к затяжному кризису.

"Сегодняшняя власть разбазарила все эти фонды и теперь еще и повышает пенсионный возраст, делает все вопреки тому, что делалось моим правительством. Это трагедия нынешних дней. В то время, когда я уходил, цена на нефть была 27 долларов за баррель. Подчеркиваю – 27, а не 127. Нам хватало средств, в том числе на проведение социально-экономических реформ и погашение внутренних и внешних долгов. В России был экономический рост с темпом 6-7% ВВП в год. Доходы населения росли с темпом 10-15% в год. А сейчас все наоборот", - отметил Касьянов.

Добавим, Михаил Касьянов является председателем оппозиционной "Партии народной свободы" с 2010 года. С 1999 по 2000 он был министром финансов России, затем – до 2004 года – премьер-министром страны.

Фото: flickr.com/ Academy for Cultural Diplomacy