Эксклюзив |

Главная задача муниципального предприятия Rīgas pilsētbūvnieks - не только строить дома, но и обеспечивать жителей столицы квартирами по максимально низкой цене. Об этом в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom рассказал член правления предприятия Янис Коситис.

"Были такие времена, когда покупать квартиры было дешевле, нежели строить новые. Речь идет о периоде большого строительства, после которого начался кризис, и цены резко упали. Мы проводили конкурс на Ригу и Рижский район, закупили квартиры по выгодным ценам в Адажи, Балдоне, Сигулде Олайне. Туда заселяются люди из рижской очереди. Социальные квартиры - это особый статус. Помимо передачи жилплощади, муниципалитет помогает еще и с оплатой коммунальных услуг: 50% за воду, 25% за отопление, а арендная плата за обслуживание составляет всего 6 центов в месяц", - рассказал Коситис.

Также Rīgas pilsētbūvnieks в этом году планирует отремонтировать и подготовить для аренды 150 квартир, включая реконструкцию здания на ул. Валдлаучу, 10, где будет 18 квартир, которые можно будет сдавать многодетным семьям.