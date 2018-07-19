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В социальных домах Риги проживают не асоциальные элементы. Это доказывает факт, что в тех районах, где расположены такие постройки, уровень преступности не повышается. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал Член правления муниципального предприятия Rīgas pilsētbūvnieks Янис Коситис.

Он подчеркнул, что создавать отдельный микрорайон для социальных домов — неправильно, так как их жители нормальные люди и должны быть интегрированы в общество.

"Создавать гетто мы не будем. Технически это могло бы быть возможно, но эти люди должны интегрироваться в общество. Нет там таких больших проблем - уровень преступности не повышается. Обычные проблемы, как и везде. Среда, которую мы предоставляем, делает человека лучше, воспитывает его. Если человек живёт в задрипанном месте, где воняет и что-то падает на голову, то, конечно, у него будет наплевательское отношение к этому дому. А если дом чистый и красивый, оборудованный по всем нормальным принципам, то и человек будет относиться соответственно", - сказал Коситис.

В доказательство своих слов он привел в пример дом для особых социальных нужд в Дрейлини.

"Когда мы строили этот дом, все спрашивали, зачем строить такой красивый, оформлять вокруг цветники… Потому что условия влияют на человека. Раньше в Риге стояли старые телефонные будки, которые постоянно ломали. Когда их поменяли на новые, то вандализм прекратился. Ведь жалко портить такую красоту", - пояснил Коситис.