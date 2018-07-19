Эксклюзив |

Торфяные пожары одни из самых тяжелых в плане тушения, людям стоит молиться на то, чтобы пошел дождь, поскольку тогда поднимутся грунтовые воды. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал бывший глава Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС),директор Колледжа пожарной безопасности и гражданской защиты Айнар Пенцис.

"Во-первых, проблема в том, что торф рыхлый и горение идет вглубь, под землю. Уровень горения напрямую зависит от глубины торфа. Опасно это тем, что сверху видно лишь дым, а внизу под этим прогарины и большие ямы. Если человек там пройдет, он может провалиться. Эти пожары тяжело потушить. Если вода идет сверху, она не доходит до очага и тогда образуется корка, из-за которой вода не проникает внутрь. Надо обратиться к Богу, чтобы природа справилась и пошел дождь. При тушении таких пожаров очень важно ограничить направление, потому что ущерб может быть большой - например, пострадают жилые дома", - заявил он.

По словам бывшего главы ГПСС, добровольцам лучше не участвовать в ликвидации таких ЧП.

"В зоне пожара не привлекают не обученных волонтеров - это опасно. Можно пострадать или даже погибнуть. Сейчас такая погода, основные травмы от сотрудники ГПСС получают от перегрева, ведь пожарный должен быть в защитном костюме, а на улице больше +30 градусов. Там и дым, и температура высокая, представьте, как им тяжело. Я не знаю, какие у них травмы, но обычно в таких случаях у людей перегрев и ожоги", - отметил Пенцис.

Единственный способ помочь - предоставить технику, которая подвозит воду, указал экс-глава ГПСС. Он также подчеркнул, что торфяные пожары могут длиться на протяжении недель и даже месяцев.

"Помочь можно техникой, которая подвозит воду. Знаете, в истории были случаи, когда погибали все, целые наряды. Это было не здесь, под Москвой. Но такие пожары могут продлиться до холодов. Могут пройти недели, месяцы. Лето в этом году сухое, низкие грунтовые воды. Если дожди пойдут, грунт поднимется и будет влага. Жителям советую своевременно эвакуироваться, ведь дым едкий, надо также следить за самочувствием", - сказал экс-глава ГПСС.

Он добавил, что специфика лесных и торфяных пожаров отличается.

"С точки зрения руководства, я проблем не вижу. С лесом по-другому. Там пожар распространяется быстрее, может идти как ветер по макушкам деревьев и за минуту 100 метров выгорает, торф горит не так быстро", - указал Пенцис.

Напомним, уже более двух суток продолжается тушение обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края, возникшего 17 июля.

На протяжении всей минувшей ночи велись активные работы по тушению огня; местами пожар был локализован, однако по-прежнему в некоторых местах наблюдается открытое пламя.

Turpinoties ugunsgrēka Talsu novada Valdgales pagastā dzēšanas darbiem, atgādinām ikvienam iedzīvotājam par drošību - neriskējiet ar savu veselību un netuvojieties piedūmotajām vietām un vietām, kur noris ugunsgrēka dzēšanas darbi.

Plašāk lasiet šeit: https://t.co/tLjtKQl2Ew pic.twitter.com/UORCkolZmx — VUGD (@ugunsdzeseji) 19 июля 2018 г.

Фото: twitter.com/irLV