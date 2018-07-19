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Распространение фейковых новостей в мире или так называемая гибридная война приобретает все большую актуальность. Как и все глобальные проблемы, они становятся более актуальными и в Латвии, поэтому назрела необходимость в создании интернет-ресурса, на котором опровергались бы ложные новости, сказал в эфире радио Baltkom глава министерства внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

Таким образом глава МВД прокомментировал тиражирование одним интернет-порталом ложной новости о том, что 15 июля обрушилось здание торгового центра и сотни людей погибли под развалинами. Этой информацией поделилось большое количество пользователей соцсети Facebook.

"Нынешняя ситуация с распространением фейковых новостей в Латвии не такая, чтобы принимать экстренные меры, но постепенно становится все более актуальной. Разработка ресурса, на котором жителей будут оповещать об оперативной обстановке, будет публиковаться информация о разоблачении фейковых новостей, пока находится в стадии разработки. Это будет некий ресурс, может быть интернет-портал, может быть аккаунт в соцсетях, где любой житель Латвии сможет проверить информацию подозрительную информацию или получить ее опровержение. Мы как раз работаем над объединенным ресурсом о происшествиях, которые в компетенции МВД", - сказал Козловскис, призывая население все же оценивать критически полученную информацию.

Кроме того, по словам Козловскиса, МВД создаст единый телефонный номер, по которому жители могли бы получать информацию от всех оперативных служб.

"Это необходимо для того, чтобы люди могли легко получать правдивую информацию напрямую от оперативных служб, а не черпать ее из разных, иногда ложных, источников в интернете, как это произошло с ложной новостью об обрушении торгового парка Alfa и многочисленных жертвах. Этот телефонный номер будет соединен с экстренными службами, в том числе медиками и Latvijas gāze. Надо использовать технологии, чтобы максимально оповещать население", - сказал глава МВД.

Также министр рассказал, что подобный ресурс создаст и Госканцелярия, которая будет проверять фейковые новости более глобального масштаба.

"Госканцелярия также будет проверять фейковые новости на государственном уровне. Сейчас Госканцелярии примет замдиректора, который будет на государственном уровне делать проект. Гибридная война включает в себя широкий спектр. Мы понимаем, как и все глобальные проблемы, они становятся все более актуальными и в Латвии. На государственном уровне надо опровергать информацию", - уверен Козловскис.

Глава МВД не ответил на вопрос о том, сколько составит финансирование такого рода ресурса.

"Ответственна Госканцелярия. Если мы говорим на государственном уровне, у меня комментариев не будет", - сказал министр.