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Вместо выполнения своих прямых обязанностей Министерство внутренних дел (МВД) занимается проблемой фейковых новостей. Так в интервью радио Baltkom главный редактор интернет портала Press.lv, историк Константин Гайворонский прокомментировал инициативу МВД по созданию интернет-портала, где жители Латвии смогут проверить достоверность публично распространенных новостей.

"Отношусь к этому с некоторым удивлением. Инициатива исходит из МВД. И ладно если бы у них было все в порядке с выполнением своих прямых обязанностей, чтобы они еще на себя брали функции журналистов. Но нет же. Как я понимаю, с фейковыми новостями им бороться легче и престижнее, чем пожары тушить и преступников ловить", - указал журналист.

Гайворовский считает, что цель создания данного ресурса - получение финансирования.

"Мы тоже не с Луны свалились, все прекрасно понимаем. В МВД есть люди, которые совершенно не могут работать на земле — ловить преступников просто не их жизненная стезя. А вот сидеть и кропать что-то в интернете сейчас умеет каждый. Смысл этого мероприятия - пристроить несколько хороших людей, распилить деньги и все это предоставить под красивой упаковкой так, что мы боремся с гибридными новостями", - сказал Гайворонский.

По словам главного редактора, проблема фейковых новостей существует, но решать ее должно явно не МВД.

"Сама проблема фейковых новостей может быть и есть, но она решается совсем не так, как предлагает МВД. А решить эту проблемы можно крайне легко. Первое, что надо сделать, так это зайти на любой приличный портал, например, на Mixnews или Press.lv, и посмотреть, есть ли там эта новость. Если есть, то на нее стоит обратить внимание. А вот если этой новости там нет, то с 99% вероятностью эта новость является фейковой", - заявил Гайворонски.

Напомним, в ближайшее время планируется создать интернет-ресурс, где любой житель Латвии сможет проверить достоверность публично распространенных новостей.

Фото из Flickr/muhammadiqbaldar