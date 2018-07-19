Эксклюзив |

Акция группы Pussy Riot, участники которой выбежали на поле во время финального матча ЧМ по футболу между сборным Хорватии и Франции, была удачной и показала всему миру, что происходит в России, заявил в эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom экс-премьер-министр России Михаил Касьянов.

"Я нейтрально отношусь (к этой акции). Не то чтобы приятно такие вещи наблюдать, такое встречается часто по разным поводам. Но здесь повод не хулиганский, это протест. Протест против того, что в России существуют политические заключенные. И форма выбрана правильная - акция не помешала финальной игре, но весь мир видел, что этот протест был. И на него обратили внимание", - сказал Касьянов.

Михаил Касьянов является председателем оппозиционной "Партии народной свободы" с 2010 года. С 1999 по 2000 он был министром финансов России, затем – до 2004 года – премьер-министром страны.

Фото: facebook.com/Mikhail kasyanov