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Яркая внешняя выразительность и внутренняя свобода латвийских музыкантов, в том числе Раймонда Паулса, дала импульс пионерам рок-музыки в советском союзе. В этом признался в интервью радио Baltkom известный российский продюсер Бари Алибасов.

"В 1965 году я работал в группе "Интеграл" - это была первая в СССР профессиональная группа, играющая рок-музыку и гастролирующая по стране. Такого не было ни в Прибалтике, нигде. Во-первых, мы не играли песни, во-вторых, мы не играли блатные песни, я вообще ненавидел весь этот блатняк и так называемый шансон — это все была кабацкая музыка. Но на меня сильнейшее впечатление произвел сначала рижский ансамбль "Перлас гитарас", а затем и "Рижский эстрадный оркестр", так как в Риге мы бывали довольно часто", - рассказал Алибасов, вспоминая период 70-ых годов.

Именно рижские музыканты, по словам российского шоумена, сформировали направление, в котором в дальнейшем затем развивался "Интеграл".

"В "Рижском эстрадном оркестре", который гастролировал тогда в Усть-Каменогорске, у рояля был очень симпатичный парень — Раймонд Паулс. Это был удивительный человек у рояля. С какой-то такой внутренней мощной энергией и свободой. При этом легкость была у рояля. Я тогда, конечно, влюбился в латвийскую эстраду, когда увидел ансамбль "Перлас гитарас", а потом и Рижский эстрадный оркестр. Они произвели на меня, а может быть, и в какой-то степени сформировали направление, в котором мы потом двигались с "Интегралом". А это в первую очередь очень яркая внешняя выразительность, которая была свойственная рижским артистам", - сказал Алибасов.