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Увеличение расходов на оборону до 3% и более от ВВП, на чем настаивают США, и которое разделяют коалиционные партии и высшее руководство Латвии, не поддерживают жители страны. В соцсети Twitter латвийцы делятся своим мнением по поводу укрепления обороноспособности государства.

Пользователи отмечают, что это, скорее всего, будет происходить за счет других сфер, остро нуждающихся в финансировании.

Так бывший министр финансов Латвии, один из основателей Latvijas ceļš, доктор экономики, глава фирмы Konsorts Улдис Осис, считает, что это ни к чему ясному не приведет.

Tagad iedomāsimies jauno situāciju: visi izdevumus aizsardzībai pumpēs uz 2%+++ no IKP. Būs nobruņojušies līdz zobiem. Bet, stingra, atzīta politiskā līdera pasaulē vairs nav. Sammiti notiek "zem deķa" (tête-à-tête). Kas no tā visa beigās sanāks? — Uldis Osis (@u_osis) July 17, 2018

"Теперь представим новую ситуацию: все расходы на оборону будут подгонять под 2% и более от ВВП. Будем вооружены до зубов. Но, жесткого, признанного политического лидера в мире больше нет. Проходят "подковерные" саммиты (tête-à-tête). К чему все это в конце концов приведет?", - написал Осис.

"Задорнов такую ситуацию описал бы так: "Голодные, зато с бомбой", - написал глава юристов Айвар Боровков, снабдив свой пост хештегом ЯЗаМир.

На это Осис ответил, что в этом есть правда, и все к этому идет.

"Наши современные военные риски тесно связаны с энергетическими рисками, а также климатическими. Если мы будем тратить дополнительные 2%, чтобы освободиться от российского газа, перейдя на возобновляемые ресурсы, я был бы за", - написал Эйнар Цилинскис.

"Думаю, мы долго не сможем избежать разговоров до 4,5% от ВВП на оборону, видя какие истинные угрозы представляет Балтийскому региону Сейерная Корея. Латвия будет в безопасности только тогда, когда танков будет больше, чем колясок для новорожденных", - пишет пользователь под ником "Любитель пингвинов".

"Приоритетнее было бы наконец-то провести так и не проведенную в 90-е годы аграрную реформу и восстановить европейскую сельское хозяйство, чтобы нация была способна выжить", - указал Андрис Паулс-Павулс.

"Прошу, не нагоняте стресса. Можете под своим ковриком обсуждать, что угодно. США руководит не один человек. Единственная проблема, что денег уже нет, а направленные на оборону средства большие и скорее всего нерационально израсходованы, так как закуплено дрянное бэушное вооружение, которое другие списали", - написал Лаузис.

‏"И кто на этом хорошо заработает. В том числе и за счет благосостояния Латвии (у которой отнимут). И кому это выгодно...", - задается вопросом Анита Легздиня.

"Будем реалистами, главная причина по которой Трамп заставил всех вооружаться и в то же самое время говорит о мире, является только и единственное то, чтобы крупные производители в Америке получили много больших заказов", - написал пользователь под ником Y-JAU.

Фото: flickr.com/Latvijas armija