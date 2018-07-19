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Отказ Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) с 2020 года заниматься контролем технического состояния автомашин не решит проблему доступности услуги технического осмотра. Об этом в эфире радио Baltkom заявил член правления Совета по конкуренции Янис Рачко.

По его словам, услуга техосмотра в Латвии по-прежнему одна из самых затратных среди стран ЕС.

"Мы произвели анализ рынка техосмотра и сразу констатировали, что CSDD является единственным предприятием, которое предоставляет эти услуги, другие предоставлять их не могут. То, о чем заявили в Минсообщения - что CSDD не будет предоставлять услуги техосмотра - не решает проблему доступности услуг. Мы сравнивали нашу ситуацию с другими рынками ЕС, выяснилось, что в Латвии доступность станций для техосмотра в три раза ниже, чем по Европе, в Риге - в 20 раз ниже. Сравнив цены, а также учитывая, что в Латвии, в отличие от других стран ЕС, техосмотр надо проводить раз в год, мы выявили, что общий расход латвийского потребителя за длительный период очень высок. С появлением конкуренции цены будут дифференцированы", - сказал Рачко.

Ранее в Совете по конкуренции также заявили, что CSDD неоправданно запрещает частным компаниям выход на рынок контроля технического состояния автомашин.

Между тем, в соответствии с утвержденной стратегией работы CSDD на 2018-2020 годы планируется, что до 2020 года CSDD перестанет заниматься контролем технического состояния автомашин, оставив за собой только надзорную функцию.

Фото: flickr.com/VAS CSDD