Эксклюзив |

Работы по тушению обширного пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости Талсинского края, возникшего 17 июля, будут продолжены и в ночь с четверга на пятницу. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

По ее словам, осложняют ситуацию ветер, который постоянно меняет свое направление.

"В тушении пожара постоянно работает около 50 спасателей ГПСС. Они сменяют друг друга, процесс идет непрерывно. Пока ситуация выглядит так, что для локализации огня будем работать всю предстоящую ночь и день. Сложности возникают из-за ветра, который все время меняет свое направление, поэтому пожарным приходится следовать за огнем, менять место дислокации", - рассказала она.

Šeit iespējams redzēt, kādus skatus redz šo helikopteru vadītāji, kuri nodrošina dzēšanas darbus no augšas ugunsgrēkā Talsu novada Valdgales pagastā. https://t.co/cHHgXA8OXW — VUGD (@ugunsdzeseji) 19 июля 2018 г.

В тушении пожара участвуют также вертолеты Национальных вооруженных сил Латвии и литовской армии.

Как сообщалось ранее, 17 июля на торфяниках в Валгдалской волости Талсинского края возник крупный пожар, в результате чего были эвакуированы жители населенного пункта Стикли, расположенного в Пузской волости близлежащего Вентспилсского края.

Joprojām nav izdevies lokalizēt bīstamo ugunsgrēku Valdgales pagastā. Tā dzēšana ir ļoti sarežģīta un iesaistītie dienesti strādā ar maksimāliem spēkiem. Speciālisti mūsu filmēšanas grupai apliecināja, ka dzēšanas darbi, visticamāk, turpināsies arī rīt. https://t.co/7yW9Eblezo pic.twitter.com/KBHLZIu14Z — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 19 июля 2018 г.

Облако дыма от пожара можно наблюдать и на спутниковых снимках Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Напомним, ранее председатель правления предприятия Rīgas meži Айвар Тауриньш в эфире радио Baltkom сообщил, что 2018 год в Латвии считается годом высокой пожароопасности - столь большое количество возгораний в стране было только в 2006 году.

Фото из Twitter/VUGD