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Правила, согласно которым с 2020 года Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) больше не будет заниматься контролем технического состояния автомашин, подвергли критике сами автоводители.

В частности, в ходе программы "Вечерний интерактив" слушатели в основном высказали сожаление по поводу передачи этих функций в руки частников, в связи с чем может вырасти коррупция и улицы заполонят машины в плохом техническом состоянии с наклейками о пройденном техосмотре. Об этом свидетельствует также интерактивный опрос, проведенный на портале Mixnews, где жители выражали удовлетворение нынешней системой.

Высказала свое мнение и радиослушательница Светлана, которая считает, что нельзя разрушать систему, которая прекрасно работает.

"Я в течение последних лет проходила техосмотр с первого раза, причем машины были и не очень новые, и новая. На ней буквально на прошлой неделе прошла техосмотр. В CSDD передо мной было 140 человек, я потратила 30 минут и минут 15 в очереди. Я была в восторге, как хорошо организована работа - и в зале, и в боксах технического осмотра. И мне кажется разрушать эту систему, она действительно хорошо работает, четко, ясно, каждому понятно, ни блаты никакие не нужны, ни деньги, пришел тут же заплатил все на месте, застраховал машину. Мне кажется, это очень хорошая вещь и в результате искусственной конкуренции все можно только испортить. Только позитивное отношение к CSDD - они работают очень хорошо", - сказала Светлана.

Напомним, в соответствии с утвержденной стратегией работы CSDD на 2018-2020 годы планируется, что до 2020 года CSDD перестанет заниматься контролем технического состояния автомашин, оставив за собой только надзорную функцию.

Между тем, как заявил радио Baltkom член правления Совета по конкуренции Янис Рачко, отказ Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) с 2020 года заниматься контролем технического состояния автомашин не решит проблему доступности услуги технического осмотра.