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Массовый отъезд жителей Латвии и, в том числе, латвийских музыкантов за границу можно охарактеризовать одним словом - катастрофа, об этом в программе "Личное утро" на радио Baltkom сказал дирижер, профессор Латвийской музыкальной академии им. Я. Витола Янис Пуриньш.

Музыкант признался, что очень переживает за то, что происходит в области музыки и музыкального образования, особенно его заботит ситуация с музыкальными школами на селе.

"Я могу это назвать одним словом — катастрофа. Я думаю, что такая ситуация во всех сферах, но для музыки — это катастрофа! Музыка в нашей республике под угрозой, детские музыкальные школы опустошаются. Посмотрите, школы на селе стоят пустые. К тому же, если раньше брали в музыкальные школы тех, кто к этому имеет талант, то теперь берут всех подряд и это трагедия, трагедия, трагедия... Могу еще 24 раза повторить", - сказал дирижер.

Пуриньш при этом отметил, что Латвия - не единственная страна, где происходит отток населения.

"Мой хороший друг в Норвегии живет, так он сказал, что север этой страны тоже опустошается, все рвутся в большие города. Такова ситуация в мире. Мы хотим ехать работать и в Германию, и в Голландию. Я работаю в академии и смотрю, как только у музыкантов появляется такая возможность поступить куда-то в вуз или работать, они бросают все и уезжают. Конечно, для самих людей это хорошо - они поступают в оркестры, у них большие заработки, но для страны это трагедия!", - сказал музыкант.

Впрочем, Пуриньш не теряет оптимизма и верит, что ситуация со временем наладится.

Фото: flickr.com/Latvian Foreign Ministry