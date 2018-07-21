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Эпоха двух сильнейших футболистов планеты Криштиану Роналду и Лионеля Месси не закончится вместе с чемпионатом мира по футболу в России. Уверенность в этом в эфире радио Baltkom высказал бывший вратарь сборной Латвии, директор юношеского футбольного центра Skonto Раймонд Лайзанс.

По его словам, переход в итальянский "Ювентус" - смелый шаг для Роналду, и, скорее всего, португалец проявит себя в новом клубе.

"Я не хочу, чтобы произошла параллель с переходом Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси" - сильнейший клуб мира в тот момент. Шевченко растворился в нем. А Роналду сегодня на пике, а не на закате. Слава богу, что мы живем в век Роналду и Месси, что видим их игру своими глазами. Мои дети и внуки тоже видят, но правнукам, может быть, еще получится рассказать", - сказал Лайзанс.

16 июля Роналду был официально представлен в качестве игрока туринского "Ювентуса". За трансфер 33-летнего футболиста итальянский клуб заплатил мадридскому "Реалу" 100 миллионов евро.