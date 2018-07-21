Эксклюзив |

Праздники песни и танца проходили в советской Латвии, но тогда, в отличие от нынешних времен, мнение самих участников в отношении репертуара мероприятия не спрашивали. Пели, в том числе песни на русском языке, исполняли и песню "День Победы", посвященной 9 мая. Об этом в программе "Личное утро" на радио Baltkom сказал дирижер, профессор Латвийской музыкальной академии им. Я. Витола Янис Пуриньш.

"Тогда это тоже был национальный праздник. Я был октябренком, мы приняли это, мы жили этим. Был обязательный репертуар. В хоре пели также русские песни, в том числе мы пели "День победы" и так далее. Мы все это играли", - сказал Пуриньш.

Музыкант объяснил, в чем для него состоит отличие этого масштабного праздника тогда и сейчас.

"Для меня лично отличаются [праздник в советской Латвии и сейчас]. Это другая ответственность, я дирижер этого праздника и худрук гранд-концерта Праздника песни. Это совсем другое, я должен вести народ за собой. А в советское время это было для меня совсем другое - я был просто музыкантом, тебе сказали играть и все", - сказал дирижер.

Если сравнивать проведение Праздника песни в советское время и в независимой Латвии, то дирижер указал, что тогда репертуар "спускался сверху", а в современной Латвии творческий коллектив может высказать свое мнение по составлению плей-листа.

"Впервые я стал дирижером объединенного концерта где-то в середине 90-ых годов. Но все равно там был немного другой репертуар и то, что думали другие имело маленькое значение. Для меня настоящие Праздники песни начались, когда стали делать эти гранд-концерты - в 2003 , 2008, 2013 и в 2018 году. Это то, когда точно все зависит от тебя и от репертуара. Ты вкладываешь то, что надо, то что чувствуешь, как будет лучше", - сказал Пуриньш.