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Невнятное выступление Вейониса на Празднике песни не может быть оправданно волнением, так считает политолог Филипп Раевский. В эфире радио Baltkom он напомнил о сольном выступлении мальчика, который в отличие от опытного президента, справился со своими обязанностями.

«Президент - тоже человек, и нет ничего страшного в том, что он растерялся. Но вопрос в другом - даже если бы у него улетели все листочки с подготовленной речью, неужели ему нечего было сказать людям, которые пришли на этот праздник. А их десятки тысяч! Со всех регионов страны! Он находится на своем посту уже три года, поэтому такое выступление недопустимо. Что значит волновался? Это была одна из самых важных речей в год столетия. Нужно было проработать ее в своей голове и значит лучше сосредоточиться на выступлении», - сказал политолог.

В пример господину президенту Раевский привел 11-летнего мальчика, который исполнял соло на Празднике песни и ни разу не сбился, попадая во все ноты.

«Если сравнивать нынешнего Вейониса и его до момента избрания, то он заметно изменился. Есть ощущение, что ему некомфортно на своей должности. Уверен, что он по-человечески очень переживает. Президент не из тех людей, кто совершив ошибку, наплюет на нее. Он волнуется. А последняя ситуация давит на него еще больше», - заключил политолог.

Напомним, как ранее писал Mixnews, выступление президента Латвии стало поводом для насмешек в соцсетях - глава государства оговорился, сказав "Ziemassvētki" (Рождество) вместо "Dziesmu svētki" (Праздник песни).

Фото: president.lv