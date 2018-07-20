Политолог сравнил выступления Вейониса и 11-летнего мальчика (32)
Невнятное выступление Вейониса на Празднике песни не может быть оправданно волнением, так считает политолог Филипп Раевский. В эфире радио Baltkom он напомнил о сольном выступлении мальчика, который в отличие от опытного президента, справился со своими обязанностями.
«Президент - тоже человек, и нет ничего страшного в том, что он растерялся. Но вопрос в другом - даже если бы у него улетели все листочки с подготовленной речью, неужели ему нечего было сказать людям, которые пришли на этот праздник. А их десятки тысяч! Со всех регионов страны! Он находится на своем посту уже три года, поэтому такое выступление недопустимо. Что значит волновался? Это была одна из самых важных речей в год столетия. Нужно было проработать ее в своей голове и значит лучше сосредоточиться на выступлении», - сказал политолог.
В пример господину президенту Раевский привел 11-летнего мальчика, который исполнял соло на Празднике песни и ни разу не сбился, попадая во все ноты.
«Если сравнивать нынешнего Вейониса и его до момента избрания, то он заметно изменился. Есть ощущение, что ему некомфортно на своей должности. Уверен, что он по-человечески очень переживает. Президент не из тех людей, кто совершив ошибку, наплюет на нее. Он волнуется. А последняя ситуация давит на него еще больше», - заключил политолог.
Напомним, как ранее писал Mixnews, выступление президента Латвии стало поводом для насмешек в соцсетях - глава государства оговорился, сказав "Ziemassvētki" (Рождество) вместо "Dziesmu svētki" (Праздник песни).
Фото: president.lv
Вообще это "отработанный мамериал". Теперь уже подбирают нового лоха,за спиной которого можно крутить делишки и жить припеваючи. Вот только о государстве и людях никто думать не собирается.
По всем остальным вопросам , как всегда,
Nasing spešal